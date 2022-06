La Rai cambia idea: Noi-La serie chiude, Noi 2 non ci sarà

Purtroppo bisogna prendere atto con le cose che non hanno funzionato e la serie Noi, non ha funzionato. E il problema non sono stati solo gli ascolti. Anche per questo motivo, la seconda stagione di Noi non si farà. Nonostante, pochi giorni dopo la chiusura della fiction, si fosse paventata la possibilità di fare Noi 2, oggi è arrivata la conferma. Il set è chiuso, la seconda stagione di Noi non andrà in onda, non si farà. Come dicevamo in precedenza, le cose che non hanno funzionato sono state diverse: il cast ( imbarazzante per alcune scelte, soprattutto in quelli che dovevano essere i protagonisti principali); il riadattamento: se scegli di portare una fiction in Italia devi darle un nuovo volto, devi caratterizzarla, non puoi rendere tutto identico a quello che si è visto negli Usa, una brutta copia. Lo strepitoso successo di This Is Us: quando una serie fa incetta di premi, viene vista in tutto il mondo ed è forse una delle serie più belle e amate degli ultimi decenni, non puoi pensare di proporre in Italia, qualcosa che sia solo una scopiazzatura. Abbiamo cercato di non fare paragoni con l’originale, per cercare di trovare il buono di una serie ( alla vigilia della messa in onda chi ci ha lavorato ci aveva anche detto che sarebbe stata migliore dell’originale, una spocchia inaudita che non ha ripagato a quanto pare). Ma di buono, c’era davvero molto poco, un peccato. Ci aveva anche stupito il fatto che si pensasse a una seconda stagione, nonostante il pubblico, con il passare delle puntate, avesse iniziato a capire il senso della narrazione. E infatti, oggi, arriva questa decisione: la seconda stagione di Noi, non si farà. Scelta condivisibile. Forse, però, si poteva fare qualcosa sin dall’inizio, invece di sprecare i diritti di tre stagioni acquistate e un titolo, sulla carta fortissimo, con delle scelte diverse, con meno arroganza e presunzione di pensare sempre di essere migliori degli americani. Perchè in questo caso, fare meglio, era davvero una missione impossibile.

Maria Pia Ammirati: “Non ci sarà la seconda stagione di Noi”

“Tutto il mondo fa a gare a cercare la serialità migliore. La Rai non può restare indietro alle piattaforme e agli altri operatori. Siamo sullo stesso piano e abbiamo bisogno di coraggio, di innovare e di sperimentare. Sopravvissuti sarà la nostra scommessa. Ho pensato molto sulla seconda stagione di Noi però bisogna fare i conti e ho deciso “ ha detto l’Ammirati, direttrice di Rai Fiction. “La seconda stagione non l’ho voluta fare, è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene”. Caso chiuso.

Per i più curiosi, qui vi raccontiamo cosa sarebbe successo nella seconda stagione di Noi