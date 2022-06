Mare Fuori 3 prossimamente su Rai 2: le prime anticipazioni ufficiali

E’ la stata la fiction più vista su RaiPlay negli ultimi mesi e da quando è approdata su Netflix, continua a fare ottimi numeri. Parliamo di Mare Fuori che dopo le prime due stagioni, sbarca nell’autunno di Rai 2 in prima serata. Una serie che non fa ascolti record sul piccolo schermo ma che sul digitale, è forse una delle migliori di sempre per la Rai. Si rivolge a un pubblico giovanissimo ed è anche logico quindi pensare che sia così. Che cosa succederà nella terza stagione di Mare Fiori? Mare Fuori 3 continua ad avere al centro l’adolescenza e tutte le scoperte che si fanno durante questa età difficile e magica allo stesso tempo. Abbiamo lasciato i ragazzi alle prese con la realtà, cruda e severa: la morte di Ciro che ha scelto di dimostrare di non essere un figlio di cui suo padre deve vergognarsi, continuando con le stupide leggi imposte dalla camorra; leggi del rispetto, leggi della criminalità che ha pagato con la sua vita.

Una delle scoperte più sconvolgenti e significative nella vita di ogni persona è quella dell’amore. Un sentimento che da bambini viene coltivato in famiglia, una famiglia che durante l’adolescenza diventa spesso un’àncora che ogni ragazzo desidera mollare per navigare da solo in mare aperto e trovare la propria personale rotta. Il motore di questa nuova direzione è spesso alimentato da un amore che non è quello filiale, ma quello passionale e totale per un’altra persona, sconosciuta sino a quel momento e improvvisamente necessaria come l’aria.

Mare Fuori 3 anticipazioni: trama ancora top secret

Tutti i protagonisti si troveranno a sperimentare la potenza e la forza che sempre richiede un atto d’amore. Ogni detenuto affronterà la propria capacità di amare e verrà chiamato a compiere una scelta: lasciarsi travolgere, convinti che il proprio bene è anche quello dell’altro, o saper riconoscere che a volte lasciar andare chi si ama è il vero e unico atto d’amore possibile? In questa terza stagione quindi ritroveremo sicuramente Filippo e Naditza che a proposito d’amore, dovranno comprendere quello che realmente provano e starsi vicino in un momento non semplice….Viola, che non è sembrata affatto turbata dalla morte di Ciro, anzi. E poi nuovi protagonisti, per nuove storie da raccontare. E chissà, magari anche un amore già sbocciato ma non vissuto quello tra la direttrice del carcere e il comandante…

Mare Fuori 3 in onda su Rai 2 nella prossima stagione

Da un’idea di Cristiana Farina Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu Con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Artem, Domenico Cuomo, Serena De Ferrari, Nicolò Galasso, Kyshan Clare Wilson, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati Regia di Ivan Silvestrini Una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa Serie in sei serate – Coming of age, drama