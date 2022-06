Morgane 2 arriva a ottobre su Rai 1: tutto sulla seconda stagione

Non andrà in onda in Italia Morgane con la sua seconda stagione. La Rai sa che è un titolo forte, che può portare ascolti migliori se spostata di qualche settimana e allora ecco che si punta sul mese di ottobre. Come svelato nel book che ci racconta tutto quello che succederà nei prossimi mesi sui canali Rai, Morgane-Detective Geniale andrà in onda con la sua seconda stagione su Rai a a partire dal mese di ottobre. Dovrebbe essere il 4 ottobre il giorno del suo debutto. Bisogna infatti anche aspettare i tempi tecnici, visto che la serie è andata da poco in onda in Francia. La seconda stagione è stata ancora un grandissimo successo per la tv francese, con oltre 9 milioni di spettatori davanti alla tv, numeri pazzeschi per questa serie che è forse una delle più viste dell’ultimo decennio. In Italia questi numeri, di recente, solo Montalbano è riuscito a conquistarli e bisogna tornare indietro nel tempo, per le puntate storiche di Don Matteo. Morgane quindi fa davvero miracoli e in Rai, ci si aspettano grandi numeri anche per la prima visione tutta italiana.



Su Rai 1, lo ricordiamo, la prima stagione di Morgane, aveva registrato una media del 18% .

Morgane-Detective Geniale torna su Rai 1 in autunno: le anticipazioni della seconda stagione

Dal 4 ottobre quindi su Rai 1 vedremo le nuove peripezie di Morgane Alvaro, donna con il quoziente intellettivo superiore alla media, madre affettuosa e detective fuori dal comune.In ogni episodio saranno presentati avvincenti casi di omicidio che Morgane si trova a risolvereaccanto al detective Karadec. Inaspettati colpi di scena sconvolgeranno la vita sentimentale della protagonista, interpretata da Audrey Fleurot…

Sono otto gli episodi che compongono la seconda stagione della serie franco belga in onda a maggio sia in Belgio che in Francia. Scopriamo la trama dei primi tre episodi della seconda stagione di Morgane-Detective Geniale .

Morgane 2 anticipazioni: il primo episodio dal titolo 2300 calorie

Morgane trova nel centro commerciale dove stava facendo acquisti, il cadavere di Séverine Moutier, una commessa di scarpe. Lei e la squadra cercano di scoprire chi ha ucciso la comessa. Il comandante Karadec è indagato da Roxane Ascher, Affari interni.

Morgane 2 anticipazioni: il secondo episodio dal titolo Chelou/Pas chelou

Morgane, Ludo ei bambini si sono trasferiti da Gilles, che non può immaginare come sia caduto il tetto su di loro. Il commissario Hazan informa Karadec che Morgane è sospesa fino a nuovo avviso e sarà indagata da Roxane Ascher dell’IGPN. Quando le viene detto che non può aiutare nel caso di una donna sulla trentina a cui hanno sparato due volte, Morgane si arrabbia. Il DNA rivela che il cadavere corrisponde al tenente Laëtitia Keller, una poliziotta.

Morgane 2 anticipazioni: il terzo episodio dal titolo Made in France

Mentre si esercita al centralino della questura, Morgane riceve una misteriosa denuncia da un’anziana donna, che viene trovata morta poche ore dopo. Infine, mentre cerca di sbarazzarsi del suo noioso allenatore, Morgane cerca di risolvere l’omicidio di questa donna che aveva annunciato la propria morte.