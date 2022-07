Mina Settembre 2 le prime anticipazioni ufficiali della seconda stagione con Serena Rossi

L’autunno di Rai 1 si apre con Mina Settembre 2, una delle prime fiction ad andare in onda da settembre. Dopo il successo della prima stagione torna Mina Settembre, l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli che vive il suo lavoro con passione ed è quindi sempre impegnata a risolvere i problemi degli altri. In queste settimane Rai 1 ha deciso di rinfrescare la memoria del pubblico , con le repliche delle prime puntate che sono andate in onda nel 2020 su Rai 1. A distanza di due anni quindi, Serena Rossi tornerà in onda e ci si aspetta un altro grande successo per una fiction capace di incollare davanti alla tv milioni di spettatori… Alla fine della precedente stagione Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello. Che cosa succederà nella seconda stagione di Mina Settembre? Vediamo alcune anticipazioni ufficiali per Mina Settembre 2.

Mina Settembre 2 anticipazioni: cosa succederà nella seconda stagione

Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. A quanto pare alla fine Mina, ha fatto la sua scelta ed è ricaduta sul PM… L’arrivo della zia Rosa, però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice.

A proposito della zia di Serena Rossi, possiamo rivelarvi che sarà Marisa Laurito, con un inedito nuovo look a interpretare la nuova protagonista della fiction di Rai 1 e siamo davvero curiosi di vedere come se la caverà!

Mina Settembre 2 in autunno su Rai 1: la seconda stagione sta per arrivare

Da un’idea di Maurizio de Giovanni Scritto da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano, Costanza Durante. Cast- Con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti . Regia di Tiziana Aristarco Una coproduzione Rai Fiction-Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano . Serie in sei serate – Dramedy