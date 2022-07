Da Amici a Che Dio ci aiuti 7: il debutto di Elena d’Amario come attrice

Una bella notizia in questa calda, caldissima estate, arriva dal set di Che Dio ci aiuti 7. Come saprete, proprio in questi giorni si stanno girando le nuove puntate della fiction di Rai 1 che andrà in onda in autunno. E da Tvblog arriva una interessante anticipazioni che ci racconta di una new entry nel cast della serie con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Tra i protagonisti della settima stagione di Che Dio ci aiuti, ci sarà anche Elena d’Amario, amatissima ballerina professionista della scuola di Maria de Filippi. Da Amici alla fiction, per la sua prima volta in rai per la ballerina molisana.

Elena d’Amario tra le protagoniste di Che Dio ci aiuti 7

Non sappiamo ancora se Elena sarà protagonista di una sola puntata o se la vedremo in più appuntamenti con la fiction di Rai 1. Non è la prima ex allieva di Amici che fa parte del cast, di recente, Pasquale Di Nuzzo, aveva interpretato il ruolo di un ballerino, che a causa di un drammatico incidente aveva perso la gamba ma non aveva comunque voluto rinunciare al suo sogno. Non una sola puntata ma una intera stagione in cui il ballerino, diventato attore per l’occasione, era stato protagonista.

Ieri Elena aveva dato qualche spoiler, postando in rete una storia con un ciak, e oggi, grazie all’articolo di Tvblog si può comprendere il senso del suo nuovo impegno televisivo. Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Elena d’Amario che è una delle ballerine più amate e più brave che si sono formate nella scuola di Amici, di certo sarà all’altezza del ruolo che è stato scelto per lei. Non vediamo l’ora di vederla in azione nella settima stagione di Che Dio ci aiuti che dovrebbe andare in onda nel nuovo anno su Rai 1.