La Mantide nuova serie Canale 5: primo promo, prossimamente in onda

Su Canale 5 arriva una nuova serie tv francese per fine estate: La mantide prossimamente in prima serata, le anticipazioni

Vi avevamo detto qualche giorno fa, che a fine estate sarebbe arrivata su Canale 5 una nuova serie francese. E oggi, Mediaset ha ufficializzato la notizia. Dai canali social infatti, è arrivato il primo promo, che probabilmente andrà in onda nei prossimi giorni anche su Canale 5. La Mante, arriva in Italia con il titolo La mantide, è questa la nuova serie francese scelta da Mediaset. Una serie che ci regalerà intrighi, misteri ma soprattutto omicidi. La protagonista della serie La mantide infatti, è una serial killer che è stata arrestata e sta scontando la sua pena. La donna, potrebbe però essere di aiuto alla polizia. Il motivo? Un serial killer ( che potrebbe essere nuovamente una donna) sta terrorizzando la Francia. E questo assassino, agisce come se volesse emulare proprio la mantide. Per questo c’è bisogno del suo aiuto. La polizia vuole mettere fine a questo incubo e sa che ha bisogno di una mente , come quella della mantide, che ha progettato e realizzato in passato una serie di omicidi che hanno scioccato la Francia…

La serie, che in Italia arriva appunto con il titolo La mantide, andrà in onda prossimamente su Canale 5.

La mantide: le anticipazioni e la trama della fiction di Canale 5

La Mante è andata in onda in prima serata nel 2017, in Francia e ha riscosso un discreto successo; la mini-serie thriller francese è composta da sei episodi. Gli episodi hanno una durata di 50 minuti per cui su Canale 5, potrebbe andare in onda in tre puntate. La protagonista della serie è l’attrice Carol Bouquet. Nella serie La Mante, ( che tradotto in italiano è la mantide) veste i panni di Jeanne Deber, una famosa serial killer , la mantide appunto, che ha terrorizzato per anni la Francia. Sembravano essere solo un ricordo quegli omicidi fino a quando, il paese, non ripiomba nello stesso incubo visto che sembra essere in azione, un emulatore.

La serial killer, detta anche la mantide, si è guadagnata questo soprannome perchè ha attirato e ucciso degli uomini con incredibile sadismo. La donna è rinchiusa in un carcere segreto e ora la polizia chiede il suo aiuto per catturare un assassino che la emula. Il protagonista maschile della serie è Damien (Fred Testot), figlio della donna, che è diventato poliziotto e da 25 anni l’ha cancellata dalla sua vita. Damien non potrà però fare altro che accettare la condizione imposta da sua madre perchè in Francia, sono tutti terrorizzati dal serial killer che miete una vittima dopo l’altra…Jeanne quindi sarà portata sulle scene del crimine per cercare di capire con chi la polizia questa volta ha a che fare…Riusciranno le forze dell’ordine francesi a prendere il serial killer con l’aiuto de “la mantide”?

La mantide su Canale 5 a fine estate: il primo promo video