Imma Tataranni 2 e Il nostro generale: si cambia data di inizio, quando vanno in onda

Cambi di programmazione per le fiction di Rai 1: ecco quando iniziano Il nostro generale e Imma Tataranni 2

Le elezioni politiche in Italia, come era prevedibile, fanno cambiare i palinsesti autunnali. Sarà un settembre ricco di speciali, scontri, dibattiti, interviste e anche lo spazio in prima serata sarà destinato ai protagonisti della campagna elettorale ( prima del 25 settembre). E poi ancora altro spazio per i risultati, per la formazione del governo. Insomma dobbiamo aspettarci parecchie novità nel palinsesto dei canali tv. Oggi vi parliamo di due fiction che avevano già una collocazione ben precisa nel palinsesto di Rai 1 ma che subiranno uno slittamento. Le ultime puntate della seconda stagione di Imma Tataranni, non andranno in onda il 22 settembre ma si dovrà aspettare prima di rivedere in tv il sostituto procuratore di Matera. E ci sarà uno slittamento anche per Il nostro generale, la fiction che racconta la storia del generale Della Chiesa. Questa scelta deriva dalla scelta di Rita dalla Chiesa che è stata candidata nelle liste di Forza Italia ( nel rispetto della par condicio e per evitare quindi possibili polemiche, la Rai ha preso questa decisione).

Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni del generale e prefetto Dalla Chiesa avrebeb dovuto inaugurare la nuova stagione delle fiction di Rai 1 con la partenza l’11 settembre 2022. Ieri, però, la notizia di Rita Dalla Chiesa candidata da Silvio Berlusconi in Puglia come capolista nel proporzionale, nel seggio Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera, oltre al proporzionale in altre regioni tra cui la Liguria, ha cambiato le carte in tavola. La Rai ha deciso di evitare possibili problematiche per cui la serie, andrà in onda dopo le elezioni. Notizie di cronaca permettendo, e aggiornamento sul nuovo governo, potrebbe fare il suo debutto i primi di ottobre.

Cambia anche la data di programmazione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, che slitta alla settimana successiva. In questo caso il motivo è un altro: il 22 settembre ci sarà su Rai 1 il faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni con una puntata speciale di Porta a Porta. Le ultime puntate di Imma Tataranni andranno in onda il 27 e il 29 settembre con un doppio appuntamento settimanale.