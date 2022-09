Anche Mare Fuori 3 avrà una storia gay da raccontare: l’indiscrezione

Continuano ad arrivare le anticipazioni per la terza stagione di Mare Fuori: ci sarà una storia gay

Non sarà una novità sicuramente, per le fiction Rai ma in generale per la serialità del nostro paese. In Mare Fuori 3, come anticipato da Davidemaggio.it ci sarà una storia gay. Ripetiamo: nulla di eccezionale, se si considera che le storie omosessuali nelle fiction, ci sono ormai da anni, per fortuna. Ultime in ordine di tempo, da I bastardi di Pizzofalcone a Un professore ( solo per citare due serie di Rai 1 ma potremmo parlare anche di Volevo fare la rockstar). Nulla di particolarmente innovativo quindi ma sarà sicuramente interessante seguire una storia che si sviluppa in un carcere minorile. E’ questo il vero azzardo della serie di Rai 2 che andrà in onda nel 2023 sulla rete. Mare fuori è un gioiello nella serialità della Rai, che purtroppo non ha ottenuto gli ascolti meritati nella messa in onda in prima serata ma macina e ha macinato record sulle piattaforme. Su RaiPlay è stata la serie più vista in streaming dell’ultimo anno e avrebbe continuato a fare numeri clamorosi se non fosse stato per lo stop. La Rai infatti ha venduto i diritti a Netflix e anche sulla piattaforma, dove Mare Fuori è disponibile da mesi, la serie è da record. Non è mai uscita dalle prime dieci serie più viste in Italia. Numeri davvero pazzeschi per questa serie che racconta le vicende dei ragazzi arrestati e portati nel carcere minorile di Napoli, dove si intrecciano storie di chi è nato in una famiglia mafiosa e non vuole o non può cambiare il suo destino, e di chi invece è lì per un errore, per lo sbaglio più grosso che ha cambiato per sempre la vita. Ci sono tante storie che si intrecciano in Mare fuori e continueranno a intrecciarsi anche nella terza stagione della fiction. Una serie che non ha mai fatto sconti a nessuno, neppure al pubblico che ha visto morire i protagonisti più amati o delle storie cruente e forti, che non sembrerebbero neppure descrivere la vita di minori. Eppure c’è chi è chiamato a crescere in fretta, così in fretta da diventare più crudele e spietato di un adulto.

Mare Fuori 3: ci sarà una storia omosessuale nella trama

Il sito Davidemaggio.it non ha anticipato chi saranno i protagonisti di questa storia omosessuale ma sui social è già partito il toto nome. I fan di Mare fuori non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà in questa terza stagione, anche perchè le anticipazioni ufficiali sono davvero pochissime.

Nel frattempo grazie alle foto postate dagli attori di Mare fuori con gli scatti dal set, sembra che in questa terza stagione ci sarà anche un matrimonio, quello di Edoardo. Matteo Paolillo infatti, che nella serie interpreta proprio il poeta del carcere, ha postato in rete una foto che sembra mostrare Edoardo in abito da sposo. Un abito bianco che ha portato tutti a pensare che ci sarà un matrimonio. Ma chi sposerà Edoardo, Carmela o Teresa? Una bella domanda alla quale i fan non hanno ancora trovato una risposta…

Non solo, c’è anche il grande interrogativo che riguarda Carmine: è stato ucciso o sopravviverà ? A giudicare dagli scatti postati dal set, l’amatissimo Carmine ce la farà e tornerà a essere protagonista di Mare Fuori.