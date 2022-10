Ascolti tv, Mina Settembre 2 è già boom con quasi il 30% di share

Parte subito a bomba la seconda stagione di Mina Settembre: è già record di ascolti per Rai 1. Ecco i dati del 2 ottobre 2022

Serena Rossi è tornata e il pubblico di Rai 1 l’ha accolta subito con grandissimo entusiasmo. La prima puntata di Mina Settembre 2 in onda il 2 ottobre 2022 ha già incassato ascolti più che brillanti: si vola sopra i 5 milioni di spettatori e quasi al 30% di share. Inutile dire che non c’è gara per gli ascolti tv della domenica sera. Rai 1 aveva già vinto con le repliche, non ha avuto nessuna difficoltà a battere Scherzi a parte, anzi. La prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre fa il doppio in share, di Canale 5. Scherzi a parte è uno dei primi flop di questa stagione di Canale 5 che in prima serata ha proposto un programma che non ha più nulla da dire e che difficilmente, a questo punto, tornerà in onda. Ieri sera qualche spettatore in più per Papi, con 2 milioni di spettatori . Ma nulla da fare nel confronto con Rai 1.

Vediamo i numeri della prima serata del 2 ottobre 2022.

Gli ascolti del 2 ottobre 2022: è già boom per Mina Settembre 2

Ieri sera ha vinto senza nessuna difficoltà la fiction di Rai 1. Nel dettaglio la prima puntata di Mina Settembre 2 ha conquistato 5.004.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.138.000 spettatori con uno share del 13%.

Restano indietro le altre reti. Da segnalare il terzo posto del podio con Rai 3 mentre i talk della domenica, da La7 a Rete 4, restano indietro. Su Rai3 Città Segrete in replica ha incollato 920.000 spettatori (5.2%).

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 862.000 spettatori (4.5%) e Bull 669.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 785.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 700.000 spettatori (5.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 703.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 Pain & Gain – Muscoli e denaro segna 270.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca Moglie parte da 354.000 spettatori (1.9%). Al debutto Gabriele Corsi fa meglio di Tv8.