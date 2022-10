Da stasera torna l’amatissima Morgane-Detective geniale su Rai 1: tutto sulla seconda stagione

Ecco tutto quello che vedremo nella seconda stagione di Morgane in onda da stasera su Rai 1

Finalmente il palinsesto di Rai 1 regala nuove visioni. Sono partite Imma Tataranni 2, Mina Settembre 2, ieri anche Sopravvissuti e stasera, torna l’amatissima Morgane, dopo il clamoroso boom di ascolti che la fiction francese ha registrato anche nel nostro paese. Morgan è stata amatissima per la sua simpatia, per il suo essere “bizzarra”. Una grandissima intelligenza al servizio delle forze dell’ordine che, dopo aver incontrato Morgane per la loro volta, non ne possono più fare a meno. Morgane però ha anche dei problemi familiari e un passato che la perseguita, visto che non ha mai capito che fine ha fatto suo marito…Nella seconda stagione di Morgane-Detective Geniale, in onda da oggi su Rai 1, scopriremo qualcosa in più anche sui tanti enigmi del passato di questa nostra amata investigatrice dai rossi capelli!

Cosa accadrà dunque nella seconda stagione di Morgane? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni, eccole per voi.

Morgane-Detective Geniale in onda su Rai 1 da stasera: ecco le anticipazioni

“Morgane detective geniale” in onda, in prima visione assoluta, da martedì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall’intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita ma ha un carattere difficile, è incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso l’autorità. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il detective Adam Karadec (interpretato da Mehdi Nebbou), un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali.

Nella prima stagione Morgane si è fatta notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Sin dal suo primo incontro con Karadec si è creato un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forte contrasto. Nel corso della nuova stagione il poliziotto bloccato e la geniale apprendista investigatrice lavoreranno fianco a fianco nel risolvere complicati delitti in un centro commerciale, tra le mucche di una fattoria, in un tribunale o in uno strip club. Insieme, tra situazioni comiche, tensioni e attrazioni latenti, dovranno collaborare per trovare i colpevoli. Ma per quanto ancora? Comparirà anche un nuovo personaggio, Roxane Ascher, un’investigatrice ostinata e affascinante, con la missione di valutare l’operato di Morgane in polizia, che contribuirà a creare non pochi contrasti, mentre le vite private dei protagonisti dovranno fare i conti con novità inaspettate.

“Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro“, dice Morgane che, grazie al suo alto potenziale intellettuale e comico, e sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e tacchi a spillo, mistero dopo mistero.

Una coproduzione Itinéraire Productions (Groupe UGC) e Septembre Productions (Groupe Mediawan), in collaborazione con TF1 e con la partecipazione di Salto; Be-Films – Rtbf(Télévision belge), Pictanovo et Umedia.