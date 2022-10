Angela Lansbury è morta: addio alla mitica Signora in Giallo, idolo delle serie tv Anni 80

Si è spenta all'eta di 96 anni Angela Lansbury: indimenticabile attrice protagonista de La Signora in Giallo

Grave lutto nel mondo dello star system televisivo di tutto il mondo: ci ha lasciato quest’oggi 11 ottobre 2022 all’età di 96 anni l’attrice Angela Lansbury, arcinota in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo della scrittrice e detective provetta Jessica Fletcher nel serial tv crime degli Anni ’80 La Signora in Giallo.

Ad annunciarlo sono i media statunitensi citando un comunicato emanato dagli stretti familiari dell’attrice e partito dalla città di Los Angeles. La donna avrebbe compiuto 97 anni fra solo cinque giorni. Nata il 16 ottobre 1925 è stata fra le stelle del firmamento del cinema e della televisione americana nonostante le sue origini fossero diverse: la Lansbury, infatti, è sempre stata cittadina irlandese.

Angela Lansbury è morta: addio a La Signora in Giallo

Si potrebbero scrivere libri sulla vita e sulla carriera blasonata di Angela Lansbury. È stata certamente fra i volti più amati della tv grazie al ruolo della scaltra detective di Cabot Cove ne La Signora in Giallo ma i più giovani la ricorderanno sicuramente per le sue partecipazioni a molte pellicole Disney: da Fantasia 2000 a Pomi D’Ottone e Manici di Scopa, passando per Nanny McPhee – Tata Matilda, I pinguini di Mr. Popper e nella versione cinematografica di La Bella e la Bestia (del 1991).

La carriera di Angela Lasbury ha abbracciato il cinema dove è stata fra le protagoniste di pellicole indimenticabili come Assassinio sul Nilo (del 1978). Nel 2014 aveva ricevuto un Premio Oscar alla Carriera.

Meno noti ma non per questo meno apprezzabili, sono state le sue numerose incuriosi nel mondo dei musical grazie al quale Angela Lansbury ha conquistato molti Tony Awards oltre che un altro incredibile Premio alla Carriera lo scorso 12 giugno 2022. La “signora Fetcher” è stata anche doppiatrice per film, serie tv, cinema e persino per alcuni videogame. Una vita piena di impegno che l’ha consacrata nell’Olimpo delle stelle della Walk of Fame di Los Angeles: città che l’ha resa famosa e che oggi lascia per sempre ai suoi più stretti cari.