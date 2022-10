Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso anticipazioni: un tragico omicidio

Ecco che cosa succederà nella prima puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccessi su Rai 1 il 20 ottobre, la trama

E’ ormai tutto pronto per il debutto in grande stile di una nuova fiction di Rai 1. Parliamo di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, che andrà in onda giovedì 20 ottobre 2022. Massimiliano Gallo sarà il protagonista di una serie sicuramente molto particolare che non ci racconterà di un avvocato spietato, abituato a vincere in aula. Ma invece, quello che impareremo a conoscere, è un uomo che ha collezionato una serie di fallimenti, incluso il suo matrimonio, e che ha tanti rimpianti. Non sembra però voler fare nulla per cambiare le cose. Quello che però Malinconico non si aspetta, è di ricevere un incarico che sta per cambiare tutto, sia a livello personale che a livello professionale. Nel corso della fiction, conosceremo meglio tutte le sfaccettature di questo avvocato un po’ troppo filosofeggiante, ma anche il carattere di tutte le persone che fanno parte della sua vita.

Vediamo le anticipazioni della prima puntata di Vincenzo Malinconico, in onda giovedì su Rai 1.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso: la trama del 20 ottobre 2022

Avvocato civilista, fra i tanti che si barcamenano come possono per restare a galla nel soprannumero del mercato delle libere professioni. Filosofo naturale, rimuginatore compulsivo, è dotato di un forte spirito di osservazione e di un senso del ridicolo con cui eroga perle di saggezza di cui però non sa servirsi. Divorziato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza ma, pur intrecciando ogni volta delle relazioni significative, sembra che non riesca a realizzare una vita sentimentale compiuta

Le anticipazioni dell’EP01 – Un avvocato d’insuccesso L’avvocato Vincenzo Malinconico, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia, Vincenzo accetta di difendere il camorrista. In tribunale, Vincenzo incrocia Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalla sua goffa timidezza e, con suo grande stupore, gli lascia il numero di telefono.

Le anticipazioni dell’EP02 – Non avevo capito niente Malinconico ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida felice a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei. Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati. Il Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri: la scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke.