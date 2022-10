Ascolti tv: Vincenzo Malinconico in forte calo. Malissimo Ilaria d’Amico, Rai 2 ultima rete al giovedì

Un vero e proprio disastro al giovedì sera per Rai 2, crollo per la fiction di Rai 1: ecco i dati di ascolto del 27 ottobre 2022

Un’altra sfida al giovedì sera tra la fiction di Rai 1 e il Grande Fratello VIP 7. Come sono andate questa settimana le cose? A svelare i dettagli, i dati auditel che ci raccontano chi ha vinto la serata. Nella gara agli ascolti tv del 27 ottobre 2022 è sempre Rai 1 ad avere la meglio con la fiction Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. Il Grande Fratello VIP 7 resta indietro, nonostante una serata che ha visto al centro della scena il pubblico, chiamato a prendere delle decisioni importanti, come quella di decidere sulle sorti di Elenoire Ferruzzi mandata al televoto flash. Un pubblico più che presente, almeno sui social, visto che il programma era in tendenza. Un pubblico che si è fatto sentire sbattendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 7 la Ferruzzi con oltre il 90% delle preferenze.

In merito ai numeri della fiction di Rai 1 non possiamo non notare il clamoroso crollo della serie con Massimiliano Gallo. Una fiction si leggera, ma che forse non ha convinto il pubblico fino in fondo, tra la prima e la seconda puntata, si sono persi oltre 700 mila spettatori, un dato che non può non essere sottolineato. La seconda puntata della fiction, in sovrapposizione contro il GF VIP vince, seppur di pochissimo.

Una serata da dimenticare per Rai 2 invece. E non era difficile da prevedere questo risultato. Per Rai 2 un altro programma al 2% di share ma in prime time, sono numeri che fanno paura.

Ascolti tv 27 ottobre 2022: i dati auditel della prima serata

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso cala parecchio rispetto alla prima puntata con una media di 3.544.000 spettatori pari al 19.9% di share. Riesce comunque a battere il GF VIP nella fascia prima serata. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.602.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 838.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Hjk Helsinki-Roma ha segnato il 4.9% con 980.000 spettatori.

Su Italia 1 Ghost in the Shell ha catturato l’attenzione di 868.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 688.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 506.000 spettatori (2.8%).

Su Rai2 Che c’è di Nuovo? ha interessato 349.000 spettatori pari al 2.2% di share. Un disastro per Ilaria d’Amico. Vedremo se settimana prossima ci sarà un piccolo miglioramento, difficile da pronosticare. Rai 2 al giovedì sera è il canale meno visto. Un risultato imbarazzante.