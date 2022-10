Passaporto per la libertà prossimamente su Canale5: la trama della nuova serie

Passaporto per la libertà è la nuova serie di Canale 5 in onda a novembre: ecco la trama e tutto quello che c'è da sapere

Il promo sta andando in onda in queste ore: Passaporto per la libertà, che era stata annunciata in programmazione per il mese di luglio 2022, potrebbe sbarcare presto su Canale 5. Passaporto per la libertà è la nuova serie in prime time che arriverà su Canale 5 e racconterà la storia di una donna coraggiosa che negli anni del nazismo ha salvato la vita a decine e decine di persone. Passaporte para Liberdade è andata in onda in Brasile, paese in cui è stata prodotta e realizzata e si compone di otto puntate. La serie, che su Canale 5 andrà in onda con il titolo Passaporto per la libertà è stata trasmessa nel dicembre del 2021 in Brasile. La serie trae spunto da librto Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil. Andrà in onda, secondo quelle che sono le ultime notizie dal 24 novembre 2022 su Canale 5.

Passaporto per la libertà: tutto quello che c’è da sapere sulla serie spagnola

La serie Passaporto per la libertà racconta la storia di Aracy Carvalho. La donna era responsabile della sezione visti del consolato brasiliano ad Amburgo, in Germania, dove ha lavorato come segretaria nel 1938. In tale veste ha aiutato un gruppo di ebrei a ottenere i visti per il Brasile, oltre ad aiutarli a superare le difficoltà finanziarie prima di lasciare la Germania per il Brasile. Durante il pogrom della Notte dei cristalli del 9-10 novembre 1938, Aracy Carvalho ospitò Margarethe Bertel-Levy e suo marito nella sua casa. Ha poi aiutato lei e altri ebrei con tutte le disposizioni per una partenza sicura dalla Germania, che includeva disposizioni per portare con sé a bordo della nave molti effetti personali, compresi i mobili. Albert Feis, Grethe Jacobsberg, Tuch e Kazenstein, sono alcune delle altre persone ebree che furono assistite in modo simile da Aracy Carvalho. Aracy Carvalho sposò il console e scrittore brasiliano João Guimarães Rosa nel 1940 e lavorarono insieme nel consolato brasiliano di Amburgo fino all’interruzione delle relazioni diplomatiche tra Brasile e Germania a metà del 1942. Gunther Heilborn, uno degli ebrei salvati, chiamò in suo onore sua figlia di origine brasiliana Aracy.

Passaporto per la libertà: la trama della fiction in onda su Canale 5

La storia inizia nel 1935 quando Aracy de Carvalho arriva in Germania e ottiene un posto nel dipartimento passaporti del consolato brasiliano. Inizierà quindi a lavorare ad Amburgo ed è grazie a questo lavoro che riuscì a salvare molti ebrei dal carcere e dalla morte sicura in uno dei campi di concentramento nei quali in quegli anni, venivano deportati. Come poteva farlo? Con grande maestria e senza farsi scoprire dalla polizia nazista, Aracy riusciva a dare dei visti di rilascio per il brasile…Nella serie Passaporto per la libertà, si racconterà anche la storia del grande amore di Aracy che, il primo giorno in cui lavora, incontra João Guimarães Rosa . Quest’ultimo è il vice console del Brasile e quando vedrà la donna lavorare, si renderà conto che forse sta nascondendo qualcosa. Se ne innamorerà allo stesso tempo a prima vista. Quando comprenderà che c’è qualcosa di strano in quello che fa, deciderà di interrogarla. E allora Aracy deciderà di condividere con il vice console il suo segreto. Quando João Guimarães Rosa scoprirà quello che sta facendo la donna di cui si è innamorato, si renderà conto che entrambi stanno rischiando molto. Non può però fare a meno di ammettere che il coraggio di Aracy è grande e che sta facendo la cosa giusta, salvando la vita a decine di persone.

Nelle successive puntate di Passaporto per la libertà, Aracy attirerà anche l’attenzione del nazista Thomas Zumkle, un importante capitano delle SS. Quest’ultimo diventa ossessionato dalla scoperta del segreto di Aracy e le sue frequenti insinuazioni, oltre a infastidire quest’ultima, metteranno a repentaglio tutto l’aiuto che offre agli ebrei.

Passaporto per la libertà il promo della nuova serie di Canale 5

Il coraggio per la libertàLa forza di una sola donna è la salvezza per centinaia di vite.#passaportoperlalibertà prossimamente su #canale5 pic.twitter.com/JzuyF5sLp4 — Nico (@nico_lai93) October 31, 2022

La fiction Passaporto per la libertà andrà in onda dal 24 novembre su Canale 5 in quattro prime serate. Si collocherà quindi al posto del Grande Fratello VIP 7 al giovedì sera, almeno queste sembrerebbero essere le ultime notizie sul palinsesto di Canale 5 per il prime time di fine autunno.

Passaporto per la libertà il cast della serie spagnola

Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, interpretata da Sophie Charlotte.

João Guimarães Rosa, interpretato da Rodrigo Lombardi.

Thomas Zumkle, interpretato da Peter Ketnath.

Milton Hardner, interpretato da Stefan Weinert.

Karl Schaffer, interpretato da Tomas Sinclair Spencer.

Taibele Bashevis / Vivi Krüger, interpretata da Gabriela Petry.

Margarethe Levy, interpretata da Izabela Gwizdak.

Helena Krik, interpretato da Sivan Mast.

Joaquim Antônio de Souza Ribeiro, interpretato da Tarcísio Filho.

Eduardo “Edu” de Carvalho Tess, interpretato da Theo Medon.

Rudi Katz, interpretato da Jacopo Garfagnoli.

Tina Fallada, interpretata da Aryè Campos.

Samuel Bashevis, interpretato da Phil Miler.

Hugo Levy, interpretato da Bruce Gomlevsky.

Batsheva, interpretata da Helena Varvaki.

Mendel Krik, interpretato da Jimmy London.

Mina Schwartz, interpretata da Fabiana Gugli.

Adolf Hitler, interpretato da Ranieri Gonzalez.