Sopravvissuti il finale: tutte le teorie sull’Isola, l’assassino e i misteri del passato

E' arrivato il momento del gran finale di Sopravvissuti: tutte le teorie in vista dell'ultima puntata dall'Isola all'assassino passando per tutti i segreti

Andrà in onda questa sera la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti e il pubblico si augura chiaramente, che il finale racconti tutto quello che è successo davvero ai naufraghi che dopo oltre un anno sono tornati a Genova sani e salvi. Non sono tornati tutti ed è evidente che i sopravvissuti, dovranno forse raccontare tutta la verità su quello che è successo. Lo faranno nell’ultima puntata in onda oggi, 1 novembre 2022? Di cose da scoprire ce ne sono davvero tante: chi sta perseguitando i sopravvissuti? Dal modo di camminare e di vestire sembrerebbe un uomo, non troppo anziano. E’ lo stesso che ha fatto le scritte, che ha aggredito Marta e che ha ucciso Tano? E chi è? Potrebbe essere un ex naufrago, magari Gabriele che non è davvero morto come i sopravvissuti hanno raccontato? Scopriamolo mettendo insieme tutte le teorie in vista della sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1.

Sopravvissuti ultima puntata: i misteri del passato, dalla morte di Simone a quella di Arianna

Prima di parlare di quello che è successo sulla barca e anche dopo, dobbiamo forse concentrarci sul perchè alcune persone si trovassero nella barca. Qualcosa di non casuale, visto che Lorenzo, ricordiamolo, è salito su quella barca con una pistola. Non solo, in una delle prime puntate quella pistola la punta contro la schiena di Gabriele, anche se poi non lo uccide. E allora ci chiediamo: c’è un grande segreto che Lorenzo, Stefano, Luca e Gabriele custodivano, un segreto che potrebbe riguardare la figlia di Armando, Arianna, morta in passato? E se a quella verità si legasse anche un’altra, la morte di Simone il figlio di Tano? E’ evidente che Tano, nel cellulare di suo figlio, ha trovato qualcosa, qualcosa di grave accaduta prima della partenza, essendo suo figlio morto prima. E Simone lo ricordiamo, è morto nel cantiere navale, quindi potrebbe aver visto qualcosa o ripreso qualcosa con il cellulare che amava usare? E se non fosse stato un incidente?

Sopravvissuti anticipazioni ultima puntata: cosa nasconde Alex, che in realtà è Grete?

E’ chiaro che Alex, in contatto con Karin, voglia tornare il prima possibile in America Latina per riprendersi, sua figlia ( dalla voce è sembrata essere una bambina). Ed è chiaro che la ragazza, che in realtà si chiama Grete, è stata ritrovata sull’isola o forse era una delle persone della barca che ha salvato i sopravvissuti. Una persone che viveva in uno stato di segregazione probabilmente, ed è scappata con la promessa di tornare a riprendersi sua figlia. Perchè non ne parla con Lorenzo? Le persone che sono a Genova per vendicarsi, stanno in realtà cercando lei e non hanno nulla a che fare con le storie dei sopravvissuti?

Sopravvissuti il finale: e se ci fossero sopravvissuti ancora vivi?

Sulla nave non sono morti tutti, Armando è stato ucciso, ed è accaduto lo stesso a Giacomo, il primo a morire nel corso della tempesta. Poi Malika è stata gettata in mare. E tutti gli altri? Se fossero ancora vivi e fossero rimasti sull’Isola come merce di scambio per la salvezza degli altri? Potrebbero aver rischiato tutto i genitori di Nino, pronti a fare qualsiasi cosa pur di salvarlo, chissà, con la promessa che un giorno, qualcuno sarebbe tornato a salvarli. E visto come si era comportato anche Gabriele, potrebbe esser stato lui a esser sacrificato…

Chi è l’assassino, un sopravvissuto o Stefano?

Pensare che ci siano altri personaggi per il finale di Sopravvissuti sembra un po’ complicato per cui saremmo portati a pensare che va ricercato, l’aggressore assassino, tra i volti di chi già conosciamo. E allora: potrebbe esser Stefano? Come mai Tano si è diretto verso il cantiere navale invece di tornare a casa da sua moglie dopo aver scoperto la verità, o meglio una verità sul cellulare di suo figlio? L’assassino lo stava seguendo? Difficile da pensare, forse il suo assassino era lì, in quel posto, al cantiere e forse è Stefano. E magari questo omicidio non si collega all’aggressione di Marta, che potrebbe esser stata aggredita da una persona diversa. Potrebbe essere Gabriele il suo aggressore, rientrato a Genova da solo?

Una cosa è certa: Anita è sulle tracce di questa persona, arriverà in una casa, che sembra disabitata dove in realtà, ci sono mappe e indizi messi insieme che riguardano i sopravvissuti. Ma c’è anche un’altra verità da scoprire?

Il finale di Sopravvissuti: che cosa è successo sull’Isola?

E’ altrettanto chiaro che se mai questa isola esista, lì non sono successe cose piacevoli. I disegni di Nino lo fanno ben capire e anche le cicatrici sulla schiena di Luca hanno il loro significato. Da non sottovalutare anche il fatto che Lorenzo e Luca, dopo quello che è successo sulla barca, hanno fatto pace, diventando complici perchè probabilmente, tra di loro c’è stato qualcosa di molto forte in seguito. Potrebbero esser stati rapiti da un gruppo di pirati o da chi era lì prima di loro e viveva in una sorta di setta? Le telefonate di Alex/Grete farebbero pensare a una cosa del genere. Non dimentichiamo il tatuaggio della ragazza, lo stesso della Karin che rispondeva al telefono. Il proiettile nella gamba di Tano poi, non lascia molti dubbi al fatto che ci siano state delle violenze su quell’Isola, che non ha rappresentato la salvezza per i naufraghi anzi…E resta anche un’altra domanda: perchè tenere il segreto e non raccontare nulla alla polizia, c’è stato un patto, il silenzio in cambio della salvezza?

Insomma molte ancora le cose da scoprire e forse due episodi e una puntata finale non basteranno. Ci auguriamo che si scopra davvero tutto questa sera senza che ci sia un finale aperto che lasci pensare a una seconda stagione. Staremo a vedere: appuntamento su Rai 1 alle 21,30.