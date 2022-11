Sopravvissuti 2 ha qualche speranza? Chi è ancora vivo, perchè Tano è morto, cosa c’era sull’Isola…

Ci sarà la seconda stagione di Sopravvissuti ? Ecco che cosa sappiamo su una ipotetica Sopravvissuti 2 che dovrà rispondere a tutte le domande del pubblico

Sopravvissuti 2 ci sarà? La seconda stagione della fiction di Rai 1 dopo il finale deludente con un’ultima puntata che ha lasciato mille dubbi, sarà prodotta dalla Rai? Prova a rispondere a queste domande, in una intervista per Fanpage, la sceneggiatrice Viola Rispoli, che ha fatto il punto sull’ipotesi della seconda stagione. E’ un po’ complicato capire se un cast, come quello che ha fatto parte della prima stagione della fiction, si possa nuovamente mettere in gioco per portare a casa una media di ascolti del 15%, se la Rai, è disposta a lavorare per una ipotetica Sopravvissuti 2, partendo dagli ascolti così bassi della prima. Ma a quanto pare, sulla carta, questa seconda stagione c’è. Ed è anche comprensibile che sia così, visto il finale aperto, che tra l’altro ha deluso il pubblico che aveva dato una possibilità alla fiction. Il finale aperto che non ha riposto a nessuna delle domande: che cosa hanno fatto i naufraghi sull’isola sulla quale parrebbero essere sbarcati; come sono tornati, chi è vivo e chi è morto davvero; chi ha ucciso Tano, che cosa è successo davvero a suo figlio Simone. Perchè Lorenzo aveva una pistola e avrebbe dovuto uccidere Gabriele…Chi è davvero Grete e chi la teneva prigioniera su questa isola, c’è una setta? Insomma molte domande che forse, non troveranno risposte. La Rispoli però, intervistata da Fanpage, ha spiegato che la seconda stagione di Sopravvissuti è stata scritta e pensata.

Sopravvissuti 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Nella sua intervista per Fanpage, la Rispoli ha spiegato che Sopravvissuti è stata scritta per avere due stagioni ( e questo anche ai più ignoranti, visto il ritmo che aveva, era chiaro). Inoltre ha anche rivelato che era stata pensata per Rai 2, non per Rai 1. E ha spiegato: “Non sarebbe carino per chi l’ha apprezzata, non dare un seguito alla serie Sopravvissuti. Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla. A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova.“

Non ha tutti i torti la sceneggiatrice, anche Mare Fuori è una di quelle serie che in tv ha fatto ascolti molto molto bassi ma che è diventata un fenomeno web, con folli visualizzazioni su RaiPlay che l’hanno portata a essere la più vista. Ed è stata venduta anche a Netflix, che in due mesi, ha realizzato ottimi numeri con la serie dei record.

La seconda stagione di Sopravvissuti è stata già scritta?

La Rispoli nella sua intervista a Fanpage ha spiegato che una seconda stagione potrebbe nascere e andare in onda magari su Rai 2. E ha aggiunto: “Abbiamo già tutto il piano, la storia della seconda stagione è già stata pensata, ideata. Però la trama non è ancora stata scritta puntata per puntata. Se la Rai ci dovesse dare l’ok, quella è la parte del lavoro che resta da fare.” La Rispoli ha anche spiegato che ci potrebbero essere altri 12 episodi e che se si iniziasse a lavorare nel 2023, la fiction sarebbe pronta, con la sua seconda stagione, per il 2024.