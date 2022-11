Sopravvissuti ultima puntata: Gabriele è ancora vivo? E’ mistero l’isola mai citata

Chi ha ucciso Tano? Potrebbe essere Gabriele l'assassino dei sopravvissuti? Ecco le anticipazioni per l'ultima puntata in onda oggi 1 novembre 2022

Andrà in onda questa sera l‘ultima puntata di Sopravvissuti e le nostre anticipazioni provano proprio a svelare quello che accadrà in questa imperdibile ultima serata con la fiction di Rai 1. Doppio appuntamento questa settimana con la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti che ci aspetta il primo novembre 2022. Clamorosi colpi di scena: Tano è stato ucciso. Aveva scoperto qualcosa tra l’altro, nel cellulare di suo figlio Simone, un segreto che forse qualcuno si era portato anche sull’Arianna e che potrebbe cambiare tutto? Sua moglie troverà quel cellulare o chi ha ucciso Tano ha pensato bene di eliminare tutte le prove? Chi non smette di indagare tra l’altro, è anche Anita, sempre più convinta che i sopravvissuti stiano nascondendo qualcosa di grave ed effettivamente, qualcosa c’è. I sopravvissuti, sono stati trovati da una nave ma forse, non è stata una cosa buona quella che è accaduta loro, visto che non sono tornati tutti a casa e, conti alla mano, su quella isola, potrebbero essere morti almeno in 4. E allora, esiste davvero un’isola misteriosa sulla quale i sopravvissuti hanno passato settimane o forse mesi? E che cosa sta nascondendo Alex, che in realtà si chiama Grete e sembra voler tornare proprio a Caracas, nella stessa America Latina dove sono stati ritrovati i sopravvissuti? Lei ha un legame con quell’isola e con le persone che potrebbero aver rintracciato i sopravvissuti per ucciderli? E se invece a tornare, in un modo diverso dal loro, fosse stato anche Gabriele? Anita sta per arrivare alla verità, abbiamo infatti visto che aprirà le porte di una casa, che potrebbe essere quella della persona che minaccia i sopravvissuti, chi è?

Sopravvissuti anticipazioni ultima puntata: la trama del primo novembre 2022

1×11 Fantasmi: I sopravvissuti si sentono braccati, non sanno chi sia il loro assalitore, devono stare nascosti e al sicuro finché non riescono a scoprirlo. Sylvie e le figlie si rifugiano dai genitori della donna, anche se Maia e Camilla ignorano il vero motivo. Intanto Nino, nel tentativo di tendere un’imboscata al fantomatico assassino, commette un enorme errore.

1×12 Espiazione: Il cerchio si chiude attorno ai sopravvissuti e il pericolo è tale da mettere a rischio la sicurezza di chi gli sta accanto. Riusciranno i nostri a tenere nascoste quelle verità inconfessabili che potrebbero mettere in dubbio la loro credibilità? Nel frattempo, nel passato, in barca l’equipaggio è allo stremo e l’istinto alla sopravvivenza porta ognuno a sfidare il limite dell’umanità. Anita ha messo insieme i pezzi del puzzle e si sta avvicinando pericolosamente alla verità…Tutto questo e molto altro nell’ultima puntata di Sopravvissuti in onda stasera su Rai 1.