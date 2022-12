Diversi come due gocce d’acqua per il ciclo Purchè finisca bene stasera su Rai 1: la trama

Va in onda stasera su Rai 1 il film tv per il ciclo Purchè finisca bene. Oggi vedremo Diversi come due gocce d'acqua . Ecco la trama

Pronti per il ritorno della fiction italiana su Rai 1? Per il ciclo Purchè finisca bene, oggi 8 dicembre 2022 ci aspetta in prime time il film dal titolo Diversi come due gocce d’acqua. Il protagonista della storia è Gaetano, giovane rampollo della nobile famiglia partenopea Heglen. Il nostro giovane deve salutare le amate zie, gli amici e l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, da parte sua, non riesce a opporsi. Sembra però che il destino abbia deciso di giocare un brutto o forse bello scherzo a Gaetano che non partirà alla volta della Germania, almeno non per ora. Cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del tvmovie di Rai 1 per la serata dlel’8 dicembre.

Diversi come due gocce d’acqua stasera su Rai 1: ecco la trama

Quasi ad assecondare un suo inconsapevole desiderio, un incidente compromette la partenza: Gaetano investe la bella Sharon, di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e distrugge la preziosa auto d’epoca a cui suo padre è morbosamente legato perché appartenuta alla moglie scomparsa. L’auto non è assicurata e, per tenere nascosto il disastro, Gaetano è costretto ad esaudire le richieste di Sharon sostituendola nei suoi due lavori: cameriera in un ristorante e inserviente al mercato del pesce. A movimentare il tutto le amorevoli zie Matilde e Margherita, alle prese con Alfonso, disonesto e maldestro amministratore dei beni di famiglia che sta mandando in rovina il patrimonio degli Heglen. Inaspettatamente, questo incidente si rivelerà un’opportunità unica per entrambi i giovani: per Sharon che – oppressa da una famiglia parassitaria e da Salvatore, un fidanzato appiccicoso del quale non è più innamorata – non ha mai avuto il tempo di sognare e di dire quel che pensa e sente; e per Gaetano, anche lui troppo impegnato a dire sì a suo padre e quasi niente a se stesso. Riusciranno Sharon e Gaetano, così diversi, ad avere il coraggio di cambiare e perfino innamorarsi?

Purchè finisca bene-Diversi come due gocce d’acqua

Scritto da Maurizio Careddu, Antonia Ruggiero Con Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Monica Nappo, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro Regia di Luca Lucini Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction Tv movie – Commedia