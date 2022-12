Sissi 2: il secondo atto della serie da stasera su Canale 5 con la storia dell’imperatrice

In onda da stasera su Canale 5 Sissi 2: la seconda stagione al debutto il 28 dicembre 2022

Non ha brillato per ascolti la prima stagione di Sissi su Canale 5, anzi le critiche, per questa rivisitazione moderna della storia dell’imperatrice, hanno caratterizzato la messa in onda della serie. Una serie evento che però torna su Canale 5 con la seconda stagione, come è giusto che sia, anche per far scoprire al pubblico che ha apprezzato la serie, il finale. Sissi 2 andrà in onda il 28, 29 dicembre e 4 gennaio su Canale 5. Nella seconda stagione scopriremo che cosa è accaduto dopo il matrimonio di Sissi e Franz. Anche in queste nuove puntate, al centro ci sarà la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach. Una storia, quella della principessa Sissi, raccontata in film, cartoni animati, serie che sono sempre molto seguite. Perchè la vicenda di questa principessa, è stata di ispirazione per molte altre sovrane arrivate dopo di lei. C’è persino chi vede in Sissi la prima vera influencer della storia. Una delle donne più importanti al potere. Ma che cosa accadrà nella seconda stagione della serie? In Sissi 2, ritroveremo Sissi, incinta, alle prese con i problemi del Regno di cui sta per diventare imperatrice.

In Sissi 2 ritroveremo i problemi di una donna del passato, che sono anche i problemi del nostro tempo. Perchè la storia di Sissi è una storia senza tempo. La donna più bella d’Europa – cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, sfiorò l’anoressia senza mai riuscire ad accettarsi fino in fondo – combatte i crudeli dettami di corte e per i suoi ideali. L’Imperatrice Elisabetta sceglie l’amore e coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni, e vive con dolore le nefandezze cui è chiamata alla corte di Vienna. E Franz, a sua volta, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell’Impero Austro-Ungarico cela un turbinio di emozioni e sentimenti.

Sissi 2 le anticipazioni: la trama del 28 dicembre 2022

Nel primo episodio, Sissi partorisce Rudolf, l’erede al trono d’Asburgo. Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca. Vuole che venga guidata dalla Prussia, ed è pronto a trascinare l’Austria in guerra. Franz deve riarmare il suo impero per fronteggiare la situazione, ma le risorse finanziarie non glielo consentono. Così parte con Sissi per Biarritz, dove incontrerà Napoleone III per chiedergli un prestito. La missione va a buon fine, ma a Biarritz si trovava anche il conte Andrassy. Aveva incontrato Bismarck? Un’alleanza Prussia-Ungheria sarebbe fondamentale per l’Austria.

Nel secondo episodio, Sissi si reca in Ungheria per accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell’Austria nel caso di una guerra contro la Prussia. E’ una scelta tattica e strategica quella che Franz ha fatto ma non sa che sua moglie sta rischiando molto… Infatti i ribelli ungheresi, però, in combutta con la sorella del Conte, si preparano a ucciderla. In contemporanea, Franz apprende che Re Ludwig si rifiuta di concedergli l’uso delle ferrovie bavaresi per il trasporto dei soldati e decide di andare dal suocero, Max, l’unico in grado di far ragionare il re.

Sissi 2 anticipazioni: tre puntate in prima serata

Saranno appunto tre le puntate di questa seconda stagione di Sissi, due episodi in ogni appuntamento su Canale 5.