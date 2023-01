La porta rossa 3: si parte con un incidente stradale…Dove eravamo rimasti…

Su RaiPlay è tempo di novità: abbiamo visto la prima puntata de La porta rossa 3. Ma dove eravamo rimasti e che cosa accade nel primo episodio della terza stagione?

La porta rossa 3: il conto alla rovescia è finito. Per i fan più curiosi, il primo episodio della terza stagione de La porta rossa è on line. In anteprima esclusiva su RaiPlay, il primo episodio della fiction di Rai 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession, è già chiacchieratissimo sui social. Sono passati più di tre anni dall’ultima puntata de La porta rossa e per il pubblico non sarà facile riprendere le fila del discorso. E il tempo è passato anche per tutti i protagonisti della serie, Cagliostro incluso. Il nostro ex poliziotto ha infatti capito che è arrivato il momento di lasciare andare le due donne della sua vita, Anna e la sua bambina. E anche il magistrato ha compreso che forse, bisogna lasciare Trieste per voltare pagina e trovare un nuovo equilibrio. La prima puntata de La porta rossa 3 si aprirà con un drammatico incidente: a perdere la vita sarà Eleonora, la madre di Vanessa e il pubblico comprenderà da subito che anche in questa nuova stagione si andrà alla ricerca delle risposte sui legami tra Cagliostro e la sua giovane amica. Vi ricordiamo che nell’ultima puntata della serie, Cagliostro era stato chiamato a fare una scelta: sua figlia o Vanessa. E aveva deciso di cercare di sventare il sequestro della sua bambina, abbandonando la sua giovane amica. Una scelta, che ha cambiato in modo profondo il legame che c’è sempre stato con Vanessa. La ragazza comunque continua a pensare di voler sapere tutto del suo passato, del suo presente e del legame con Leo, e per questo decide di partire con Federico. Che cosa ne sarà dei due in questa terza stagione? Il pubblico aveva appreso nell’episodio finale de La porta rossa 2, che Federico stava ingannando Vanessa…Era in contatto con una persona misteriosa ma con chi?

Qui il riassunto dell’ultima puntata della seconda stagione

La porta rossa 3 il primo episodio: che fine ha fatto Vanessa?

Vi ricordiamo che la prima puntata de La porta rossa 3 andrà in onda l’11 gennaio su Rai 2 ma nel frattempo, i più curiosi, potranno vedere il primo episodio di 40 minuti già caricato su RaiPlay. In questo primo episodio ci sarà un incidente nel quale, sembrerebbe aver perso la vita Eleonora, la madre di Vanessa. Poi però Cagliostro, tornerà a parlare con la donna. Eleonora è molto preoccupata per Vanessa. Spiega a Leo che vive in un posto molto pericoloso e che non vuole più parlare con lei. Gli chiede il suo aiuto . Scopriamo quindi che Vanessa vive in Slovenia, dove collabora con un centro di studi in cui si parla di materia oscura, fantasmi, vita oltre la morte. Mentre Eleonora non gradisce la nuova vita di sua figlia, Stefania, la zia della ragazza, è molto orgogliosa del percorso di studi che sua nipote sta facendo. La ragazza sembra essere serena e felice in questa nuova vita. Una vita nella quale per Cagliostro non c’è spazio…Anna intanto si prepara per lasciare Trieste, consapevole di aver aspettato anche troppo…Diego intanto non si dà pace e cerca di capire perchè Stella, proprio quando tra di loro le cose sembravano funzionare, se n’è andata e si è messa in aspettativa.

Non vi diciamo altro: appuntamento a mercoledì sera con la prima puntata de La porta rossa 3.