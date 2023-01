Mare Fuori confermata quarta e quinta stagione

La Rai conferma la lavorazione della quarta stagione di Mare Fuori: probabile anche Mare Fuori 5, ottime notizie per i fan

Grandissime notizie per i fan di Mare Fuori. C’era grande attesa per la conferenza stampa di oggi a Roma. E dalla conferenza sono arrivate delle novità interessanti anche per il futuro. Per chi si chiude se dopo Mare Fiori 3 ci sarà una nuova stagione la risposta è già arrivata! Ebbene si: la quarta stagione di Mare fuori ci sarà e probabilmente ci sarà anche la quinta. I grandi numeri di Mare Fuori non hanno lasciato nessun dubbio alla Rai che guarda la futuro: il successo di Mare Fuori, venduta tra l’altro anche fuori Italia, è importante. E non si può pensare che le storie dei protagonisti, smetteranno di essere raccontate. Vecchi e nuovi personaggi si incontreranno, vecchie e nuove storie si incroceranno.

La Rai conferma la quarta e la quinta stagione di Mare Fuori

Roberto Sessa di Picomedia: “Il format è solido, può durare per stagioni, dipende da noi, abbiamo una grossissima responsabilità. La serie ha successo all’estero, siamo in circa 25 Paesi, abbiamo iniziato a parlare anche di eventuali adattamenti in Europa. Siamo arrivati qui grazie all’accumulo di spettatori: la prima stagione non era ancora consolidata, è esplosa con la seconda stagione, grazie a RaiPlay, cosa per noi inaspettata”.

Sono strepitosi di numeri portati a casa da Mare Fuori su RaPlay numeri che non possono che far pensare alle prossime stagioni, ancora prima che la terza vada in onda. La direttrice di RaiPlay Capparelli ha commentato: “Dei 21 milioni di utenti di RaiPlay, la metà ha meno di 35 anni. La prima stagione aveva già dimostrato buoni numeri, ma la serie è esplosa su RaiPlay con la seconda stagione. Il pubblico ha recuperato la prima stagione dopo la fine della seconda, ogni mattina era tra le serie più viste. Il 70% di chi ha visto la serie su RaiPlay ha meno di 35 anni, oltre il 50% ha meno di 25 anni. Questa è una visione nuova della Rai”.

Cristiana Farina spiega come è nata l’idea di questa serie: era a Napoli per le riprese di Un posto al sole ed è stata in visita al Nisida. Questo le ha permesso di incontrare ragazzi e ragazze che avevano tanto da raccontare. Ha scelto di farlo in Mare Fuori, una serie difficile che dopo due stagioni ha finalmente il giusto posto sulla stampa, un successo meritato perchè racconta di storie vere. E la verità del linguaggio, dei personaggi, delle storie, sembra essere il filo rosso: il filo rosso di un successo. I giovani hanno premiato proprio questo, il potersi riconoscere in quei sentimenti, in quelle storie, in quegli amori.