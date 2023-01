Mare Fuori 3 fan impazziti: esce su RaiPlay e poi in prima serata. Il trailer è già virale

E' tutto pronto per la terza stagione di Mare Fuori: oggi in rete il primo trailer della fiction Rai che sta per arrivare su RaiPlay. Le ultime su Mare Fuori 3

E’ davvero arrivato il momento di iniziare il conto alla rovescia, quello finale. Perchè Mare Fuori 3 sta per arrivare in prima serata ma prima, sarà disponibile nel catalogo di RaiPlay. Come è successo anche con la prima puntata de La porta rossa, teoricamente ci aspettiamo la messa on line del primo episodio di Mare Fuori 3 mentre gli altri episodi dovrebbero andare in onda in prime time. Dopo il clamoroso successo che la serie ha avuto proprio grazie alle piattaforme streaming, è risultata la serie più vista di sempre su Raiplay e poi per settimane ha scalato le classifiche di Netflix dopo che la Rai ha venduto la serie alla piattaforma americana, si torna con la terza stagione. Questa volta per fare grandi, grandissimi numeri anche in prima serata su Rai 2. Per questo i fan di Mare Fuori 3 non vedono l’ora che arrivi febbraio. Tra pochi giorni, il 23 gennaio 2023, la serie sarà presentata alla stampa e potremo così raccontarvi anche altre anticipazioni, oltre a quelle che sono trapelate grazie alle immagini social pubblicate dagli attori sul set. Sono amatissimi tutti i protagonisti di Mare Fuori e questa terza stagione, è davvero attesissima soprattutto da chi si era perso questa rara perla e ha fatto indigestione della serie, in streaming. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da Mare fuori 3? Il primo trailer arrivato sui social è già virale e i fan non vedono l’ora di capire che cosa accadrà nella terza stagione tra nuovi arresti, conti in sospeso, processi e il gran ritorno di Carmine che non è morto ma dovrà pagare per la “verità” che ha raccontato. Una verità che non è tale, visto che tutti sanno che Carmine si è preso la colpa che era del suo amico, il Chiattillo!

Quando va in onda Mare Fuori 3?

Le nuove puntate della terza stagione di Mare Fuori 3 andranno in onda dal 15 febbraio su Rai 2, manca quindi un mese alla messa in onda della serie. Oggi però l’uscita del trailer e alcune notizie trapelate in rete fanno discutere.

Mare fuori 3 su Raiplay da quando?

Pare che la rai abbia deciso di trasmettere on line tutta la terza stagione di Mare Fuori 3 dal primo febbraio su RaiPlay. Non c’è conferma ufficiale al momento di questa decisione.

Mare Fuori 3 il trailer che fa impazzire i fan della serie

Mare Fuori 3: cosa vedremo nella terza stagione?

Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. Impareremo a conoscere anche i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale. E poi ci sarà una storia d’amore gay, come trapelato questa estate. L’amore sarà al centro di questa terza stagione di Mare fuori anche perchè tutti i protagonisti della serie sono cresciuti. Paternità, relazioni, riscatto, sentimenti. Sono solo alcuni degli ingredienti di questa terza stagione di Mare fuori …E chiaramente grande attesa anche per scoprire come andrà a finire tra Filippo e Naditza. Anche nel trailer si vedono baci e abbracci, dobbiamo aspettarci finalmente una storia d’amore con la s maiuscola? Noi facciamo il tifo per loro chiaramente…

Chi ci sarà in questa terza stagione di Mare fuori? Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. 6 le serate previste, in onda in prima serata su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio. Vi terremo aggiornati dopo la conferenza stampa di lunedì con le ultime news su Mare Fuori 3.