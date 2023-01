Suor Angela lascia Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci tornerà? Cosa sappiamo

Elena Sofia Ricci ha lasciato Che Dio ci aiuti 7: sarà un addio definitivo? La rivedremo? E che fine ha fatto in questa stagione suor Angela?

Elena Sofia Ricci ha deciso di lasciare la fiction Che Dio ci aiuti. L’ultima apparizione dell’attrice dovrebbe esser stata proprio quella della puntata in onda settimana scorsa, nella settima puntata della serie di Rai 1. Elena Sofia Ricci ha più volte dichiarato i motivi per i quali ha scelto di lasciare suor Angela, un personaggio che ha amato moltissimo. E tutto il pubblico di Rai 1 ha amato moltissimo suor Angela. Non tutti però sanno che la protagonista di Che Dio ci aiuti, ha lasciato la fiction! E forse dalla puntata di questa sera, dal 26 gennaio 2023, in molti si chiederanno: che fine ha fatto suor Angela? La sua eredità nella fiction è passata a Francesca Chillemi che con il personaggio di Azzurra, diventerà protagonista di Che Dio ci aiuti 7.

Che Dio ci aiuti 7: che fine ha fatto suor Angela?

Dalla puntata in onda oggi di Che Dio ci aiuti 7, molti spettatori dunque si chiederanno che fine abbia fatto suor Angela. Chi ha seguito la puntata in onda la scorsa settimana ha visto che la suora ha lasciato il convento in buone mani, quelle di Azzurra e di suor Teresa. Il vescovo infatti ha pensato che per Suor Angela è arrivato il momento di cambiare aria. Non tutti ricorderanno che Angela, prima di diventare suor Angela, era stata in carcere, per un reato molto importante, una rapina. Chi meglio di lei quindi, può essere utile in carcere ? E infatti suor Angela andrà in carcere: sarà una suora in un carcere femminile perchè il vescovo pensa che quello sia il posto migliore per la suora. Proprio in carcere suor Angela aveva ricevuto la sua chiamata da suora . Questo espediente tra l’altro potrebbe essere utile anche per permettere a Elena Sofia Ricci, laddove lo volesse, di poter tornare protagonista delle prossime stagioni di Che Dio ci aiuti.

“Viene mandata da dove è arrivata, dal carcere, ad aiutare alcune donne. C’è un episodio girato proprio in prigione, scopriremo questa sua nuova veste” ha detto suor Angela in conferenza stampa che quindi, non scomparirà totalmente dalla serie, succederà ma pian piano. E infatti suor Angela continuerà comunque a essere protagonista, a differenza di quanto successo con Terence Hill che è scomparso quasi totalmente da Don Matteo.

Azzurra infatti chiamerà in più di una occasione la sua amica suora per chiederle aiuto. Non solo, Elena Sofia Ricci ha spoilerato che la rivedremo ancora! Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 Suor Angela sarà nuovamente protagonista.

Suor Angela lascia definitivamente o la vedremo in una ipotetica prossima stagione di Che Dio ci aiuti?

Elena Sofia Ricci ha spiegato che ama il suo personaggio ma che vuole anche conquistare il pubblico con altri personaggi. E infatti la vedremo nella nuova fiction di Rai 1 Fiori sopra l’inferno. Ma non ha escluso neppure un possibile ritorno nelle prossime stagioni di Che Dio ci aiuti. Va detto, che gli ultimi ciak sul set sono stati pieni di emozione e ci sono stati dei saluti che sanno di addio. Mazzi di fiori, lacrime, messaggi d’amore e affetto da parte di tutto il cast per Elena Sofia Ricci. Il che lascerebbe pensare che questo è stato un arrivederci che sa però anche un po’ di addio.