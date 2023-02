BlackOut 2: dopo il finale shock il pubblico aspetta la seconda stagione con la verità

Ci sarà la seconda stagione di Blackout 2? Ecco tutto quello che sappiamo dopo il finale shock con la fine del mondo

Ci sarà la seconda stagione di BlackOut-Vite sospese? Se lo chiede da ieri sera il pubblico di Rai 1 dopo aver visto l’ultima puntata della serie in onda il 6 febbraio 2023 ( chi l’avesse persa può rivederla su RaiPlay). Blackout 2 si farà? E’ dunque questa la domanda di chi ha assistito al finale shock della prima stagione. Un’ultima puntata che non ha dato nessuna risposta al pubblico ma il finale ha lasciato capire che tante cose potrebbero succedere o sono successo, anche qualcosa di imprevisto. Lo spostamento del campo magnetico ad esempio. Proprio come succede in Lost, l’amatissima serie americana tra le più viste al mondo. Così come nella serie americana c’è l’isola, rifugio da ogni male, nel nostro Trentino ci potrebbe essere la valle dei sopravvissuti. Ma il mondo fuori, esiste ancora oppure no? Il fatto che sia successo qualcosa di clamoroso e inaspettato, potrebbe essere la sola spiegazione al fatto che nessuno, per 12 giorni, abbia cercato i sopravvissuti. Nessun soccorso, nessun segnale. E poi tutte le stranezze, sul finale l’aurora boreale ma anche prima, di cose ne sono accadute. Una sola certezza: abbiamo scoperto chi è l’assassino di Max, chi ha provato a uccidere Claudia, la vera identità di Irene. Ma ci sono mille altre cose da comprendere. Lo faremo in una ipotetica seconda stagione di Blackout?

Il finale di Blackout: che cosa è successo nell’ultima puntata

Blackout 2 si farà?

Iniziamo dunque col capire se la seconda stagione della serie di Rai 1 si farà oppure no. Con una media di quasi 4 milioni di spettatori, gli ascolti sono sicuramente stati ottimi per una serie che ha raccontato qualcosa di insolito anche se, va detto, all’inizio sembrava la solita trama crime, con un colpevole, un omicidio da sventare e tanti crimini. E invece è successo ben altro…Bisognerà quindi capire se il pubblico si lascerà prendere per mano e guidare in una seconda stagione a caccia della verità. Perchè in un primo momento, si pensava che avessimo di fronte la classica fiction, con un paio di cattivi,uno dei quali alla fine diventa buono e si redime, i carabinieri e l’eroe che salva tutti. Ma alla fine, tutto è cambiato…

Il finale della prima stagione della serie prodotta da Rai Fiction-Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, lascia alcuni quesiti irrisolti, che potrebbero tranquillamente essere ripresi in una seconda stagione. Ad esempio: come è stato possibile che la figlia di Giovanni, senza nessun genere di alimentazione, sia sopravvissuta per 12 giorni e alla fine si sia persino svegliata dopo l’aurora boreale? Tutte cose che a quanto pare, potrebbero essere giustificate dal campo magnetico. Ricordate che la valanga, è qualcosa di molto molto simile a quello che era successo in Lost, quando qualcuno sentì quella sorta di terremoto e da lì, tutto iniziò a cambiare. Non c’è qui un’isola deserta dalla quale si può scappare con un sottomarino ma abbiamo una valle e tanta neve. E soprattutto tante storie che si incrociano. Dopo l’inverno, arriva la primavera e poi l’estate e quindi si può sopravvivere alla vecchia maniera, senza elettricità …Sarà questa la missione dei sopravvissuti all’apocalisse in Blackout 2? E’ quello che forse scopriremo quando qualcuno si sbilancerà in modo ufficiale, confermando la possibilità di una seconda stagione che dia una spiegazione al pubblico.

Una seconda stagione di Blackout potrebbe parlare di tutto e potrebbe concludersi in qualsiasi modo. L’importante è non deludere il pubblico che già un po’ di malcontento, per il finale di stagione, lo ha vissuto…Noi vi terremo aggiornati!