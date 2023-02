Ascolti Mare Fuori 3: sarà record anche su Rai 2?

E' record di ascolti per Mare Fuori 3 anche su Rai 2? Ecco i dati auditel relativi alla serata del 15 febbraio 2023

I fan di Mare Fuori 3 vogliono regalare numeri pazzeschi anche in chiaro: sarà record di ascolti per la prima puntata in onda il 15 febbraio su Rai 2? Lo scopriremo come sempre con i dati di ascolto relativi alla prima puntata della serie dei record, che su RaiPlay in una sola giornata, dopo il lancio degli ultimi sei episodi è stata capace di conquistare numeri da record. Oltre 8 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Macina record su record Mare Fuori 3 mentre produttori e sceneggiatori sono al lavoro per la quarta serie ( e non si escluse che si sia firmato anche per una quinta). Una serie partita in sordina Mare Fuori. I numeri delle prima ma soprattutto della seconda stagione non erano poi così brillanti. E invece quando è partito il tam tam sui social e i giovanissimi hanno iniziato a seguire le vicende di Filippi, Carmine, Nadizta e di tutti i ragazzi dell’IPM su RaiPlay, la musica è cambiata. Mare fuori è diventata la serie più chiacchierata sui social. E con l’arrivo di Mare Fuori su Netflix, c’è stata un’altra consacrazione. Adesso ci si aspettano numeri buoni anche su Rai 2. C’è curiosità per questi dati auditel, anche perchè la serie è andata in onda in una serata difficile e tra l’altro, dopo che i fan più accaniti l’hanno già vista su RaiPlay. Difficile davvero provare a fare un pronostico e immaginare quale sarà la media di Mare Fuori su Rai 2.

La seconda stagione viaggiava con una media di 1,3 milioni di spettatori, tra il 5 e il 6 % di share. Vedremo che cosa succederà con Mare Fuori 3: potrebbe sfondare il muro dei due milioni conquistando un altro record anche in chiaro? Una cosa è certa: nonostante i 12 episodi siano già disponibili in streaming da un mese, ieri sera il primo e il secondo episodio di Mare Fuori 3 sono stati commentatissimi sui social. A dimostrazione del grande affetto che il pubblico ha per la serie.

Gli ascolti di Mare Fuori 3: ecco i dati auditel della prima puntata 15 febbraio 2023

I dati di ascolto saranno come sempre disponibili intorno alle 10 di questa mattina.