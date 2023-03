Che Dio ci aiuti 7, il finale: Azzurra suora e la gioia di suor Angela

Ultima puntata con il lieto fine per Che Di ci aiuti 7: Azzurra è diventata suora e abbiamo anche scoperto tutta la verità su Elia...Ecco il riassunto

Un lieto fine davvero per tutti nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 andata in onda il 16 marzo 2023. Tutti i nodi sono venuti al pettine e Azzurra ha finalmente realizzato il suo sogno. Nella vita della novizia è successo di tutto: è passata dall’essere una ragazzina super viziata a una madre di famiglia. Ha sofferto per aver perso il suo più grande amore. E’ rimasta vedova ma soprattutto ha perso il suo amato Davide, il piccolo a cui ha voluto bene come se fosse stato suo figlio. E poi si è leccata di nuovo le ferite di madre, dopo aver scoperto che quella bambina che aveva avuto quando aveva solo 18 anni, c’era, c’è sempre stata ed era lì in cerca di risposte. Un po’ come è capitato al piccolo Elia, che mai avrebbe pensato di poter avere la sua vera mamma lì vicino. Nato dopo un abuso, Elia non poteva pensare che la sua mamma, la giovane Sara, ha sempre creduto che fosse morto. Quante cose cono successe nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 ma per fortuna, alla fine, anche grazia a suor Angela e a suo Costanza, ogni pezzo è andato nel posto giusto e il puzzle di questo appuntamento finale, ci ha regalato una dolcissima immagine. Azzurra suora, con l’aiuto di una emozionatissima suor Angela, che l’ha aiutata a indossare l’abito. Perchè quella della novizia, non era solo una voglia di passaggio, non era un capriccio ma una vera e propria vocazione perchè ha capito di poter essere una donna speciale, una suora speciale.

Tutto è bene quel che finisce bene anche per suor Teresa, che ha smesso di essere fredda e distaccata e di pensare che le risposte si trovano solo sui libri e nella preghiera. Le risposta sono anche nei gesti, negli abbracci, nell’amore, nella gioia. E lei lo ha capito soprattutto grazie ad Azzurra ma anche grazie a Sara e al suo grande amore per il piccolo Elia.

Che Dio ci aiuti 7: lieto fine anche per Emiliano e Sara

E festeggiano anche i fan di Sara ed Emiliano che hanno fatto il tifo per questa coppia sin dal giorno uno. La verità è stata rivelata: Sara è la mamma del piccolo Elia. Ed era anche la ragazza che Emiliano aveva conosciuto in quel famoso bar, la ragazza del fermaglio. Un segno del destino, destino che li aveva separati ma che poi li ha uniti di nuovo in questa ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7. una nuova coppia nata al Convento degli angeli, una nuova famiglia che si forma.

Appuntamento a una nuova stagione? Sembrerebbe proprio di si visto che iniziano già a circolare le prime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 8. Nel frattempo vi ricordiamo che l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti è disponibile, così come l’intera stagione, su RaiPlay per essere vista in streaming.