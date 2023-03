Che Dio ci aiuti 8 si farà? Prime anticipazioni su trama, personaggi e storia

Dopo il gran finale di Che Dio ci aiuti 7 arrivano le prime anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8: ecco che cosa accadrà nella prossima stagione della serie di Rai 1

Ci sarà l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti ? La Rai ufficialmente non ha rivelato molto ma a quanto pare, gli sceneggiatori sono già a lavoro sui testi di Che Dio ci aiuti 8 per dare al pubblico, un’altra emozionante stagione della serie con Francesca Chillemi sempre più protagonista. Il dubbio, sulla possibilità di fare una nuova stagione della fiction, nasce dagli ascolti non troppo entusiasmanti di Che Dio ci aiuti 7, ma alla fine, i 4 milioni di media ( i numeri nelle prime puntate con Elena Sofia Ricci erano sicuramente più interessanti) sembrerebbero aver comunque convinto la Rai e Lux Vide a lavorare per una nuova stagione. Di Che Dio ci aiuti 8 e di quello che potrebbe succedere in questa nuova stagione, ne hanno parlato il supervisore alle sceneggiature Umberto Gnoli e la sceneggiatrice Elena Bucaccio in una intervista a Fanpage, dando anche delle piccole anticipazioni di quello che accadrà in questa nuova serie.

Prima di passare però alla nuova stagione della fiction di Rai 1, facciamo anche un punto su quello che è accaduto nell’ultima puntata e che ci può aiutare a comprendere che cosa vedremo in futuro. Azzurra ha provato a chiedere a suor Angela di tornare al convento ma la sua madre spirituale le ha spiegato che ha capito di avere un altro posto nel mondo, e di essere utile altrove. Grazie alle sue parole e anche a quelle di suor Costanza e grazie anche all’aiuto di suor Teresa, alla fine Azzurra è diventata davvero suora, realizzando quindi la sua vocazione. E Suor Teresa, ha compreso che forse, il convento di Assisi è il posto giusto per lei, per cui immaginiamo che ci sarà, anche nelle prossime stagioni…

Che cosa è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7

Che Dio ci aiuti 8 si farà? Ecco le prime anticipazioni

Elena Bucaccio, rispondendo alle domande dei giornalisti di FanPage, ha spiegato che sarà Azzurra ancora protagonista, anche in Che Dio ci aiuti 8. Era chiaro del resto, che Francesca Chillemi avrebbe preso l’eredità di Elena Sofia Ricci. La Bucaccio ha spiegato: “Azzurra sarà una suora diversa rispetto a Suor Angela. Pur essendo entrambe fuori dagli schemi, hanno un approccio diverso alla fede e all’umano. ” E ancora: “Azzurra è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, ma è pronta ad accogliere l’altro in maniera totale. Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca Chillemi fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora credibile e a cui vuoi bene.“

Che Dio ci aiuti 8: suor Angela ci sarà?

E Suor Angela, che ne sarà di lei? Come tutti sanno, quello di Elena Sofia Ricci è stato un addio alla serie ma, visto che Elena Sofia Ricci ha un bellissimo rapporto con tutto il cast, con il regista e soprattutto con Francesca Chillemi, non è escluso che possa prendere parte, magari come guest star, ad alcuni degli episodi di Che Dio ci aiuti 8.

Quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 8?

Per il momento non ci sono possibili anticipazioni su questa ottava stagione della serie Rai, anche perchè, non è ancora stata scritta. Succederà nei prossimi mesi e poi nel 2024 si andrà sul set per le riprese e la fiction potrebbe quindi andare in onda nel 2025.

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni: chi ci sarà?

Sicuramente ci saranno Azzurra, che dovrà scegliere anche il suo nome da suora e suor Teresa, che sarà la sua spalla nell’ottava stagione della serie. E Sara ed Emiliano, loro ci saranno? Abbiamo visto che i due si sono ritrovati nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti e che si preparano a diventare una famiglia insieme al piccolo Elia. Li ritroveremo o come succede spesso alle coppie che si formano, lasceranno il convento per farsi una loro vita? Elena Bucaccio ha lasciato capire che Pierpaolo Spollon potrebbe non esserci, visto che ha dato tanto in questa ultima stagione e ha fatto un bel percorso. Ma ha fatto anche una promessa al pubblico: non morirà come è successo a Guido.

Insomma è ancora presto per pensare a quello che accadrà in Che Dio ci aiuti 8 ma si sta lavorando e la serie so farà, una bella notizia per tutti i fan che sono molto affezionati alla fiction di Rai 1 e che non se ne perdono una puntata.