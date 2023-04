Luce dei tuoi occhi 2: Diana è Alice? E’ davvero la figlia di Emma Conti? Petra e il mistero del dna

Ecco tutto quello che vedremo nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda oggi su Canale 5

E’ tutto pronto per l’esordio della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction che vedrà Anna Valle e Giuseppe Zeno ancora protagonisti. Dopo il successo della prima stagione, la fiction di Canale 5 torna con le nuove puntate e un mistero ancora da risolvere: chi è Alice la figlia di Emma? Il pubblico non aveva gradito il finale enigmatico e aperto della prima stagione di Luce dei tuoi occhi. Proprio per questo chi chiediamo: 2 anni dopo darà ancora una occasione alla fiction di Canale 5? Lo scopriremo con i dati di ascolto ma nel frattempo, per i più curiosi, ecco le prime anticipazioni. Vediamo insieme che cosa succederà nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi che ci aspetta oggi, 12 aprile 2023 su Canale 5.

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni prima puntata: la trama

All’inizio della seconda stagione, Emma ha davanti a sé un futuro luminoso che promette tanta felicità: le sue ballerine la adorano, Enrico l’ha chiesta in sposa e sua figlia Miranda, una delle ballerine dell’Accademia, l’ha praticamente adottata come mamma. Proprio quando sta per voltare pagina, però, il passato torna a cercarla: una notte, attirata dalle note di una canzone, Emma si imbatte in una ragazza sconosciuta che balla con trasporto davanti a una piccola folla. Vorrebbe correrle dietro e scoprire chi è, ma Enrico la invita ad andare avanti una volta per tutte. Emma vorrebbe tanto andare avanti e dimenticare, ma la vita si sa, è sempre imprevedibile…In ogni caso, grazie al suo talento, Emma ha rilanciato l’Accademia di ballo, con sede nello spettacolare scenario della Basilica Palladiana di Vicenza, al punto da essere stata invitata a esordire in un importante teatro di New York con un adattamento coreografico in chiave contemporanea del Lago dei Cigni, con le intramontabili musiche di Tchaikovsky.

Chi sono Diana e Petra e cosa nascondono?

Per realizzarlo, Emma dovrà completare il corpo di ballo selezionando nuovi ballerini e ballerine. Ma proprio durante i provini, Emma rimane stregata da Diana Novak (Irene Paloma Jona), che si presenta alle audizioni per volere della madre, Petra Novak (Francesca Cavallin). Poco dopo, una notizia le sconvolge la vita. Petra confessa a Emma che Diana altro non è che la sua bambina perduta, Alice. L’arrivo della ragazza, a causa del suo misterioso passato, del suo animo tormentato e dei suoi segreti, sconvolge tutti gli equilibri fra le allieve e perfino quelli fra Emma ed Enrico, che si scopre irresistibilmente attratto da Petra. Insomma la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi inizierà davvero con il botto e subito ci chiederemo: ma Diana è davvero Alice, la figlia di Emma?