Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni e trama: Emma Conti ritrova Alice ma è davvero lei?

Ad aprile su Canale 5 arriva Luce dei tuoi occhi 2: ecco tutto quello che vedremo nella seconda stagione della fiction con Anna Valle. Troverà la sua Alice?

“La verità su Alice è ancora tutta da scoprire” inizia con queste parole uno dei primi promo che anticipa la messa in onda di Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5. Torna l’amatissima fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che ha incollato davanti alla tv milioni di spettatori. E a due anni di distanza, sono molti a chiedersi una cosa: chi è Alice, chi è la figlia di Emma Conti, riuscirà mai a scoprire la verità sulla sua bambina? E’ a Vicenza, dove lei è tornata per caso? Anche in questa seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, il mistero sarà protagonista ed Emma, continuerà le sue personali indagini per capire chi è Alice. L’ultima puntata della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, è andata in onda nell’ottobre del 2021 e da allora, il pubblico che ha seguito con affetto, si chiede se alla fine l’insegnante di danza classica e stella nel mondo del balletto, troverà la verità su sua figlia. Tante le strade aperte, tante le ipotesi, ma poche certezze anche dall’ultima puntata della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, che aveva lasciato il pubblico di Canale 5 con l’amaro in bocca.

Prima di parlare quindi della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, facciamo un passo indietro. Dove eravamo rimasti con il finale di Luce dei tuoi occhi due anni fa? Emma Conti aveva si scoperto che sua figlia non è morta il giorno in cui è nata ma di lei, non sa nulla. Suo fratello, colpevole fino all’osso, le ha detto solo che Alice è stata adottata da una coppia straniera. Sarà vero? Emma rimettendo insieme i pensieri, si renderà conto che forse sua figlia, un anno prima, era stata vista da Luigi al Festival della danza di Vicenza. Ma potrebbe essere arrivata da qualsiasi parte del mondo. Alla fine del saggio, Emma sente una musica e corre a vedere chi ci sia sul palco. E’ la stessa ballerina con l’accento francese e i capelli scuri che aveva visto per strada. Chi è? Solo un miraggio nella sua testa oppure no?

Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2, Emma Conti, interpretata da Anna Valle, è sul punto di sposarsi con il professor Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), circondata dall’affetto delle sue ballerine. Dopo la proposta fatta da Enrico, Emma ha deciso di lasciarsi andare anche perchè non può pensare solo ad Alice… Quello che Emma non si aspetta, è che quella figlia tanto cercata, sta per entrate nel suo presente; la vita della coreografa sarà presto rivoluzionata dall’improvviso arrivo a Vicenza della sua vera figlia. Dopo 18 anni di lontananza, questo incontro inaspettato darà vita a una serie imprevedibile di pericoli, intrighi e colpi di scena. Si scoprirà finalmente chi è la figlia di Emma? Nel promo, vediamo che Emma, riceve anche un test del dna, ma siamo sicuri che quelle prove, sono reali, che non ci sia un ennesimo inganno ? Diana arriva in Italia dall’estero insieme a sua madre. Petra ( interpretata da Francesca Cavallin) porterà delle prove per dimostrare che Diana è davvero la figlia di Emma Conti. Ma un test del dna può essere davvero affidabile o si possono ingannare ancora le persone? Petra sembra essere intenzionata a lasciare sua figlia a Emma ma come mai, così tanti anni dopo? Solo l’ennesimo inganno per Emma Conti?

Luce dei tuoi occhi 2: il cast della seconda stagione

Oltre ad Anna Valle e Giuseppe Zeno, nel cast anche Bernardo Casertano veste i panni di Davide, l’ex fidanzato di Emma. Azzurra, la migliore amica di Emma, che ha il volto di Francesca Beggio, è sposata con Roberto, il fratello della protagonista, interpretato da Luca Bastianello. Paola Pitagora è Paola, la madre di Emma, mentre Elisa Visari interpreta Valentina, la leader del gruppo di ballerine dell’Accademia. Completano il cast Sabrina Martina (Anita), Gea dall’Orto (Miranda), Rebecca Antonaci (Sofia), Linda Pani (Martina) e Stella Maya Epifani (Alessia). Tra le new entry, da non perdere di vista Francesca Cavallin è Petra Novak che avrà un ruolo molto importante. E poi ancora: Irene Paloma Jona è Diana Novak, Filippo Contri è Jacopo Bellini, Greta Malengo è Vicky, Christian Roberto è Maurizio Bisceglia, Simone Secce è Andrea Bisceglia, Massimiliano Franciosa è Armando, Alberto Gimignani è Caruana, Alessia Manicastri è un’amica.

Per quanto riguarda la location, Luce dei tuoi occhi torna a essere ambientata ovviamente a Vicenza. Le scene sono ambientate in vari luoghi di Vicenza e, in particolare, in quelli più suggestivi, tra cui Piazza dei Signori e la Basilica palladiana, Piazza delle Erbe, ponte San Michele e Corso Palladio. Luce dei tuoi occhi 2 è diretta da Fabrizio Costa (Fosca Innocenti) e sceneggiata da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.

Luce dei tuoi occhi 2: quando andrà in onda?

Da giorni ormai, su Canale 5, stanno andando in onda i primi promo della seconda stagione della fiction. Secondo le ultime voci, pare che l’inizio di Luce dei tuoi occhi 2 sia fissato a mercoledì 12 aprile 2023, anche se la data non trova conferma nelle fonti ufficiali Mediaset. Le fiction della primavera di Canale 5 avranno vita facile, visto che Rai 1, ha deciso di deporre le armi e da oggi, ha iniziato una nuova programmazione all’insegna delle repliche. Luce dei tuoi occhi 2 e Il Patriarca, non dovrebbero avere difficoltà con gli ascolti. Sempre che Canale 5 si dia una regolata con l’orario di partenza, perchè vedere una serie iniziare alle 22, è cosa sempre più scandalosa.