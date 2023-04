Il caso Alex Schwazer da oggi su Netflix la serie in 4 episodi: ecco che cosa vedrmeo

Il caso Alex Schwazer, la docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories, arriva solo su Netflix dal 13 aprile, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Da oggi quindi sarà possibile rivivere la storia del campione, con i racconti di tutti i protagonisti di questa vicenda. Il caso Alex Schwazer, docuserie ideata e diretta da Massimo Cappello, è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria. L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

Schwazer è stato uno degli atleti italiani più promettenti degli ultimi anni, vincendo la medaglia d’oro nei 50 chilometri di marcia ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Tuttavia, nel 2012, poco prima dei Giochi Olimpici di Londra, è stato trovato positivo al doping e squalificato. Da qui parte la storia di questo campione tra ascesa e declino. Dopo aver ammesso di aver fatto uso di sostanze dopanti, Schwazer ha fatto ritorno alle competizioni nel 2016, ma è stato nuovamente squalificato nel 2019 per aver saltato un test antidoping.

Il caso Alex Schwazer da oggi su Netflix: la trama dei 4 episodi

EPISODIO 1

Dopo la vittoria alle Olimpiadi, Alex Schwazer sembrava avere tutto. Ma, dietro la fama e la gloria, nascondeva un forte disagio che lo avrebbe condotto su una strada pericolosa.

EPISODIO 2

Una confessione scioccante stravolge completamente la vita di Schwazer e porta gli investigatori a mettere in dubbio le sue vittorie e a cercare possibili complici.

EPISODIO 3

Mentre i risultati di Schwazer migliorano sotto la guida di Donati, c’è chi prova a bloccare il ritorno alle gare dell’atleta. Un database incriminante diventa pubblico.

EPISODIO 4

Mentre Schwazer lotta per l’assoluzione in un processo ad alta tensione, cominciano a trapelare email e irregolarità nei risultati dei test.

Il caso Alex Schwazer si inserisce sulla scia di grandi storie di sport già disponibili su Netflix che hanno dominato le classifiche globali e locali. Focus su diversi sport, storie di campioni e inediti racconti sul dietro le quinte di atleti, squadre, leghe e federazioni di tutto il mondo.