Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: Roberto conosce la verità su Petra e Diana? Chi è Regina?

Ecco le anticipazioni per la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2: perchè Roberto e Petra si conoscono? Regina l'amica di Diana era in realtà Alice?

Colpo di scena nei minuti finali della terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2. Il fratello di Emma Conti si è ritrovato in mano un articolo di giornale e ha visto la foto di Petra. E’ chiaro che i due si conoscono o meglio che si sono conosciuti in una vita passata, che cosa c’è stato tra di loro, c’è un legame che può spiegare il sequestro della piccola Alice e tutto quello che è successo dopo? Cerchiamo di capirlo con le anticipazioni per la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che ci aspetta la prossima settimana, di nuovo al mercoledì sera. Luce dei tuoi occhi 2 andrà in onda il 3 maggio e forse, chissà i telespettatori riusciranno a comprendere qualcosa in più di questo grande giallo che al momento, sembra più intricato del previsto. Dovremmo dunque concentrarci sul fratello di Emma, Roberto, per scoprire che cosa hanno fatto Petra e le persone che potrebbero avere a che fare con il rapimento di Alice? Sembra tra l’altro, essere sempre più chiaro che Diana non sia in realtà la figlia di Emma Conti. E se fosse invece figlia di Roberto? Il pubblico avanza mille ipotesi, di certo tutte valide visto che spesso, i finali delle fiction, ci hanno presentato delle storie molto bizzarre…Tutti però pensiamo che Regina, l’amica di cui Diana parla sempre e che ricorda con dolore, possa essere la vera Alice, è così?

Ma andiamo per gradi e iniziamo con le anticipazioni per la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2. Eccole per voi.

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: la trama della quarta puntata 3 maggio 2023

Tornata a casa dalla madre, Diana trova una lettera che Petra le aveva scritto tempo prima e che la fa infuriare. La ragazza combatte con i propri fantasmi ma trova il coraggio di aprirsi con Emma, della quale sembra finalmente fidarsi, tanto da raccontarle pezzetti importanti del suo passato: gli scacchi le ricordano Regina, un’amica speciale che non c’è più. Emma però sente anche la necessità di proteggere Enrico, convinta che Petra si stia approfittando della sua generosità. A breve dovrà scontrarsi inoltre con un’altra verità: sua madre Paola non ha mai troncato i rapporti con il fratello Roberto ed e’ anche riuscita a fargli avere un permesso premio. Finalmente libero, Roberto incontra una persona che evidentemente conosce molto bene. Quella persona è Petra. Le cose qui si fanno complicate: è stato Roberto a vendere sua nipote, la piccola Alice, a Petra o a qualcuno che lei conosceva? Alice è in realtà Regina, l’amica che Diana pensa di aver ucciso? E il dna? Anche qui le strade possono essere molto diverse. Una su tutte: Petra potrebbe aver usato degli oggetti che erano appartenuti ad Alice/Regina, per fare il test. E poi c’è anche un’altra tesi: il dna è solo compatibile, il che significa che Diana potrebbe essere figlia di un parente di Emma Conti. E se fosse figlia di suo fratello e quindi tutta questa storia porterebbe altrove?

Se Petra volesse solo sfruttare la sofferenza di Emma e non sapesse nulla di Alice? Insomma le strade al momento potrebbero essere davvero tante. Non ci resta che attendere la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda la prossima settimana su Canale 5.