Vivere non è un gioco da ragazzi ultima puntata: le anticipazioni del finale

Ecco tutto quello che succederà nell'ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi: le anticipazioni

Il 29 maggio 2023 andrà in onda su Rai 1 la terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi e c’è tanta curiosità per il pubblico che si chiede come andrà a finire questa storia. Una storia che ha messo al centro i giovani, con le loro preoccupazioni, le loro ansie, con i problemi di cui poco parlano ai loro genitori. Una fiction forse un po’ lenta Vivere non è un gioco da ragazzi ma che porta sul tavolo, diversi spunti. E non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti, troppo spesso presi dal loro mondo e poco attenti alle esigenze di chi sta intorno a loro.

Nell‘ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi scopriremo se gli assassini di Mirko finiranno in carcere…Ma non solo: tanti i segreti che gli adulti hanno e che possono compromettere anche la crescita dei loro figli, senza che neppure se ne accorgano. Se è vero che il gruppo dei ragazzi “drogati” ha assunto delle pasticche, è altrettanto vero che i genitori che spesso si ergono a giudice, non sono da meno. C’è chi nasconde di aver perso il lavoro, chi racconta bugie al proprio marito, chi dice di uscire con i compagni di classe e invece incontra ogni settimana una escort diversa.

Spesso gli adulti, proprio come si vede in Vivere non è un gioco da ragazzi, fanno errore ben più gravi dei ragazzi, rendendosene anche conto e continuando a sbagliare. Senza pensare alle conseguenze che le loro azioni, potrebbero avere sui figli.

Ma vediamo adesso le anticipazioni della terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1.

Vivere non è un gioco da ragazzi Terza e ultima puntata: il finale

Come finirà dunque questa fiction, quale sarà il finale di Vivere non è un gioco da ragazzi?

1×05 – Il gioco di mosse e contromosse delle varie forze in campo (ragazzi, genitori, scuola, polizia, criminali), genera una sorta di “epidemia di verità” che fa saltare maschere e uscire segreti, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Lele, per amore di Serena si decide ad affrontare le sue responsabilità e scopre il fine dell’ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l’amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e la minaccia dei criminali diventa una vera minaccia di morte.

1X06 – I diversi personaggi sono costretti a regolare i conti sospesi con gli altri e con sé stessi, affrontando dolorose ma necessarie trasformazione o continuando a fuggire. Il finale però si apre alla speranza, la storia dimostra che crescere è difficile per tutti, non solo per i giovani: però se non scappi da ciò che sei, se stai lì e affronti quel che devi, ce la puoi fare. E forse quando anche gli adulti si renderanno conto di tutti gli errori fatti, potranno essere davvero da esempio ma soprattutto da guida ai loro figli.

Tutto questo e molto altro nella terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1.