Eleonora Arosio la prof incinta lascia L’eredità: tutto pronto per il bebè (FOTO)

E’ arrivato il momento del congedo per maternità! La bella e brava professoressa Eleonora Arosio, lascia il programma di Rai 1 ma il suo non è un addio, un arrivederci! La bella professoressa de L’eredità incinta e ormai alla fine della sua gravidanza, non può più continuare a lavorare. Per lei è arrivato il momento di godersi da casa lo spettacolo seguendo con grande affetto le sue tre colleghe e Flavio Insinna.

Nella puntata de L’eredità in onda il 18 maggio 2019, Eleonora ha salutato tutto il pubblico che segue il quiz di Rai 1 con grande affetto annunciando che, già dalla puntata di domani non ci sarà!

ELEONORA AROSIO IN MATERNITA’: LA BELLA PROF INCINTA STA PER PARTORIRE

E così nella puntata de L’eredità in onda oggi, la bella Eleonora, che ormai è arrivata alla fine della sua gravidanza, ha salutato tutti. E le sue colleghe si sono sciolte in lacrime. Ovviamente lacrime di gioia e dei felicità per l’arrivo del bambino che, se non abbiamo capito male, dovrebbe essere un maschietto. Flavio Insinna salutandola ha provato a chiedere come si chiamerà ma la professoressa, che è molto riservata, non ha voluto dire nulla in merito al suo piccolino. Lo scopriremo probabilmente sui social visto che le professoresse sono molto attive su Instagram.

Difficile anche sapere se rivedremo Eleonora nelle prossime puntate di questa stagione. L’eredità infatti presto lascerà il posto a Reazione a catena e tutto dipenderà da quante puntate saranno registrate in queste settimane. E se non dovesse essere pronta, Eleonora potrebbe tornare magari per un saluto e per prendersi un caloroso applauso per il bambino nato!

Non ci resta che attendere l’annuncio della nascita del nuovo arrivato, immaginiamo, che anche Flavio Insinna e le colleghe di Eleonora daranno il loro benvenuto al piccolo insieme al pubblico di Rai 1.