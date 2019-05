Ad Amici 18 Maria de Filippi prende in giro Pamela Prati e porta Mark Caltagirone in esclusiva (VIDEO)

La vicenda Pamela Prati è diventata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. E non sapremo mai se conosceremo o vedremo Marco Caltagirone. Una cosa è certa: per tutti è un fantasma. Lo è anche per Maria de Filippi che ieri, nella puntata di Amici 18, nel corso del gioco delle cabine telefoniche che ha visto Antonella Clerici e Sabrina Ferilli protagonista, ha pensato bene di lanciare qualche frecciatina. E diciamo pure che le battutacce di Maria non erano indirizzate solo a Marco Caltagirone e a Pamela Prati. Abbiamo letto anche una velata frecciata a Barbara d’urso…Ma potremmo sbagliarci…Non ci resta che rivedere il video e rivedetelo anche voi qualora ve lo siate perso!

ANCHE MARIA DE FILIPPI PARLA DI MARCO CALTAGIRONE AD AMICI 18

Del resto, Maria de Filippi che Eliana Michelazzo in qualche modo l’ha creata, essendo diventato un personaggio pubblico grazie a Uomini e Donne, doveva in qualche modo dire la sua sulla vicenda e lo ha fatto.

La De Filippi, spiegando a Sabrina Ferilli che avrebbe avuto una visita importante ha dichiarato. “In esclusiva, solo per noi, in super esclusiva anche se non siamo una testata giornalistica, stasera per la prima volta in tv Marco Caltagirone” queste le parole di Maria de Filippi che ha accolto il sedicente Mark. La persona, coperta da un lenzuolo con solo gli occhi di fuori, ha quindi raggiunto la Ferilli. La conduttrice le ha spiegato che solo lei, sempre in super esclusiva, avrebbe potuto vedere il volto di Marco Caltagirone, se solo avesse voluto, alzando il lenzuolo.

AD AMICI 18 ARRIVA IL FANTASMA DI MARCO CALTAGIRONE IN ESCLUSIVA MONDIALE

Ed ecco il video di questo momento più unico che raro di televisione:

Ecco svelata la vera identità di Mark Caltagirone 🤣 #Amici18 pic.twitter.com/vbx8UYp0La — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 18, 2019

La Ferilli dal canto suo ha fatto capire che non fosse interessata più di tanto e ha deciso di non alzare il lenzuolo chiudendo il sipario su questa vicenda...”Da prendere con simpatia questa storia” ha dichiarato la Ferilli…