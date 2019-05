Federica Panicucci a Mattino 5 con ironia asfalta tutti i protagonisti del “Pamela Prati Gate”

“Da che pulpito Pamela...” commenta con queste parole Federica Panicucci, uno degli ultimi post pubblicati sulla pagina instagram della Prati. Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 20 maggio 2019, una super ironica Federica Panicucci, affronta con il sorriso tutto il Pamela Prati Gate, del resto non può essere altrimenti. Dopo tutto quello che è successo, non si può fare altrimenti. La conduttrice di Canale 5 spiega che la Prati si è anche arrabbiata perchè a suo dire i programmi parlano del caso solo per fare ascolti. “Mi verrebbe da dire che ne parliamo perchè tu hai voluto che si parlasse di te, da che pulpito Pamela” commenta la conduttrice di Mattino Cinque che, post dopo post, smaschera tutto quello che la “squadra” ha messo in piedi. Dal finto profilo di Marco Caltagirone, alle parole della Prati in tv finendo con le ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo a Barbara d’Urso. La Panicucci, che in questa vicenda si è schierata quasi da subito dalla parte di chi non ha mai creduto all’esistenza di Marco Caltagirone, affronta quindi con il suo stile la vicenda, e fa più che bene. Se è vero che i conduttori e i giornalisti in qualche modo dovrebbero limitarsi a commentare, è verissimo anche che in questa storia di palle e bugie, era necessaria una presa di posizione come quella che la Panicucci ha avuto.

FEDERICA PANICUCCI A MATTINO CINQUE PARLA CON IRONIA DEL PRATI GATE

E la Panucucci ci mostra anche una delle buste che Mediaset manda in caso di comunicazioni, buste bianche ovviamente intestate, non come quella busta mostrata dal sedicente Marco Caltagirone sui social.

Tutta un grande bluff, e questo era chiaro a tutti. Resta però da capire se i limiti siano stati superati e il motivo di tutto questo. E magari lo scopriremo proprio mercoledì sera nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso. “Evidentemente l’esigenza di tornare di nuovo in auge” questo il motivo, secondo la Panicucci, delle azioni di Pamela Prati negli ultimi mesi.

“Mettere in mezzo due bambini è assurdo, io penso che non esistano neanche. Sono davvero basita” ha commentato la Panicucci dopo aver visto le lacrime di Pamela Prati nella sua intervista a Domenica Live. La conduttrice continua dicendo che, dopo le prime interviste della Prati, tutti avevano creduto a questa bellissima storia d’amore. Purtroppo però la Prati ha preso in giro tutti.