Stasera in tv 20 maggio 2019 Il Commissario Montalbano e Grande Fratello

Stasera in tv lunedì 20 maggio 2019 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano – La luna di carta mentre Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello con Barbara D’Urso. Tra i programmi tv in onda stasera in prima serata anche A Sud di Made in Sud con Fatima Trotta e Stefano De Martino, Report con Sigfrido Ranucci e ancora Quarta Repubblica su Rete 4, Little Big Italy in prima tv e I quattro figli di Katie Elder. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 20 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – La luna di carta. Alle 21:25 in replica il film tv diretto da Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è A Sud di Made in Sud. Alle 21:20 una puntata speciale con i momenti migliori dell’ultima edizione dello show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Report. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 20 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Grande Fratello. Alle 21:40 una nuova puntata con Barbara D’Urso, la settima puntata del suo reality show – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Rague One: A Star Wars Story. In prima tv alle 21:25 il film per la regia di Gareth Edwards del 2016, con Felicity Jones, Diego Luna – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Nicola Porro tra politica ed economia – Consigliato sì

Su La7 c’è I quattro figli di Katie Elder. Alle 21:15 stasera in tv un film datato 1965 per la regia di Henry Hathaway con Dean Martin, John Wayne, Earl Holliman, Martha Hyer – Consigliato sì – Su Tv8 c’è The Karate Kid – Per vincere domani. Alle 21:30 il film diretto da John G. Avildsen datato 1984, con Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove, Randee Heller – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. In prima tv alle 21:25 torna Francesco Panella, stasera sarà a Miami – Consigliato sì