Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16? Mediaset si dissocia dalle anticipazioni

Quello che sta succedendo nelle ultime ore ha a dir poco dell’incredibile. Siamo davanti al primo caso di editore televisivo che si dissocia da un reality show che lui stessi produce. A cosa ci stiamo riferendo? Alle anticipazioni ufficiali emanate da Mediaset nel pomeriggio di ieri, 19 maggio 2019, in cui si raccontata di una intervista esclusiva rilasciata a LIVE – Non è la D’Urso in cui Eliana Michelazzo si diceva interessata ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per sfuggire alle polemiche nate attorno alla figura dello sposo fantasma Mark Caltagirone.

A questo comunicato ufficiale ne è poi seguito un secondo, sempre emanato da Mediaset, in cui si annunciava che la stessa Eliana Michelazzo avrebbe preso parte alla puntata di questa sera 20 maggio 2019 del Grande Fratello 16 per scoprire “se il Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire alla pressione mediatica“. Entrerà nella casa? Come concorrente o come “disturbatrice” al pari del farmacista Lemme e di Guendalina Canessa? Nemmeno il tempo di chiedercelo che nel giro di poche ore la stessa Mediaset ha tirato fuori una terza comunicazione ufficiale via social…

Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16? La smentita

Sui profili social Mediaset e sull’account Instagram è apparso il seguente messaggio intorno alle ore 21:45: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset“. Un breve ma conciso concetto che guasta la festa a Barbara D’Urso, che avrebbe così potuto sguazzare nel gossip fra Eliana Michelazzo, Mark Caltagirone e Pamela Prati anche durante la prossima puntata del reality show Endemol.

Ora la domanda sorge spontanea: nel giro di così poche ore come si evolverà la situazione? Eliana Michelazzo verrà comunque invitata a recitare la parte di colei che aspira a diventare una concorrente (nonostante Mediaset abbia già detto no)? Oppure la sua presenza in trasmissione salterà definitivamente?

Per saperlo non ci resta che attendere le dichiarazioni di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Pomeriggio5 dove fra un “caffeuccio” e un picco non ben identificato dovrebbe fare pubblica ammenda davanti all’ammonimento “choc” partito dal suo editore, Mediaset.