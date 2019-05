Dagospia lancia la bomba: Eliana Michelazzo a Live confermerà che Mark Caltagirone non esiste e racconterà tutta la verità?

Domenica mattina di rivelazioni. Pochissimi minuti fa infatti, dal portale Dagospia è stata lanciata una vera e propria bomba. Secondo quanto si legge sul sito infatti, sarebbe in arrivo il gran finale del giallo legato al matrimonio di Pamela Prati e non solo! Eliana Michelazzo sarebbe pronta, secondo Dagospia, a raccontare finalmente tutta la verità su questa vicenda. E dove lo farà? Pare proprio che tutto questo accadrà a Live-Non è la d’Urso, nella puntata di mercoledì. Inoltre Dagospia rivela anche quello che Eliana dirà nella puntata in diretta del programma condotto da Barbara d’Urso.

IL GIALLO DEL MATRIMONIO DI PAMELA PRATI: SECONDO DAGOSPIA E’ IN ARRIVO IL GRAN FINALE

Che questa storia dovrebbe avere un finale, è cosa chiara a tutti e pare proprio che a scriverlo sarà Eliana Michelazzo, pronta a dire tutto quello che sa su questa vicenda. Pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella puntata di Live in onda mercoledì sera, racconterà a tutta Italia che in realtà Marco Caltagirone, il sedicente fidanzato di Pamela Prati non è mai esistito, che lei è stata presa in giro e che non è l’artefice di questa macchinazione. Del resto che il “modus operandi” fosse iniziato prima che la Michelazzo diventasse anche la presidente della Aicos, era cosa di Pamela Perricciolo, era chiaro a tutti, anche per una semplice e banale questione di date. Ovviamente la Perriccilo avrà modo di dire la sua versione di certo, e di fare poi quello ce ritiene opportuno contro chi sta dando tutta la colpa a lei. Perchè anche Eliana Michelazzo, alla fine, dirà che in tutta questa storia lei è solo una vittima. E dirà anche che persino la sua storia con il marito “inventato” è stata una idea della Perricciolo. Sarà vero?

Riportiamo da Dagospia:

il gran finale della più folle truffa del gossip degli ultimi decenni: mercoledì a Live – Non è la D’Urso Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, rivelerà che Mark Caltagirone non esiste, e anche il suo marito Simone Coppi è totalmente inventato, così come scoperto da questo disgraziato sito ormai due mesi fa. La povera ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” confesserà di essere da dieci anni prigioniera dell’incantesimo di Pamela Perricciolo, la sua socia nell’agenzia Aicos (solo socia?), e di non farcela più a mantenere in vita questa grande sceneggiata.

L’articolo prosegue con un’altra notizia, non sappiamo se sia fondata o meno. Pare che Barbara d’Urso potrebbe persino pensare di fare entrare Eliana nella casa del Grande Fratello, non come concorrente probabilmente, ma come ospite, in modo da tutelarla. Sarà solo ironia di Dagospia questa ? Vedremo…