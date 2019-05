Da Mattino 5 dubbi e sospetti sul tradimento di Giorgio ai danni della De Andrè: tutto organizzato?

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 21 maggio 2019, nello spazio dedicato alla tv e alle ultime dalla casa del Grande Fratello 16, si è molto parlato di quello che è successo ieri nella diretta. In particolare, del momento dedicato al presunto tradimento maturato ai danni di Francesca de Andrè. A questa storia, non credono in molti e, secondo Augusto de Megni, ex concorrente del Grande Fratello, ci sono molte cose nel racconto di questa narrazione che non tornano. In studio poi nessuno riesce a credere alla disperazione di Francesca che, non sembrava essere poi così tanto innamorata quando si avvicinava pericolosamente a Gennaro. Ma questa, è un’altra storia…Torniamo alle parole di Augusto che, i collegamento esterno con Mattino Cinque, dice la sua su questa vicenda. “C’è qualcosa che non mi torna, non ho capito bene cosa ma ci sono tanti piccoli tasselli” ha dichiarato Auguro. La Panicucci gli ha quindi chiesto di essere più preciso, se pensa che Francesca e Giorgio abbiano organizzato insieme questa storia.

LE ACCUSE DI AUGUSTO DE MEGNI DA MATTINO CINQUE CONTRO GIORGIO E FRANCESCA DE ANDRE’

“Io non credo che Francesca abbia organizzato questa cosa, vista la sua reazione ma ci sono delle cose che non capisco” ha commentato il de Megni ma la Panicucci ha voluto smorzare dicendo che le cose sono probabilmente molto più semplici di quello che appaiono. Augusto però ha ripreso la parola: “Io non capiscono una cosa, ma se tradiscono la mia fidanzata lo vado a raccontare alla sua migliore amica? E poi lei aveva già pronta la registrazione sul cellulare per registrare la telefonata? Non riesco a capire” chiude l’ex gieffino.

LE ACCUSE CHOC DI FRANCESCA A GIORGIO: NELLA CASA PARLA DI DROGA

In studio molti opinionisti di Mattino Cinque pensano che alla fine di questa storia Giorgio e Francesca torneranno insieme. Altri invece attendono di vedere se in casa ci sarà o meno il tanto atteso avvicinamento con Gennaro.