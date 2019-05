Ascolti tv 22 maggio 2019: per Barbara d’Urso record assoluto con Live?

Grandissima attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata di ieri. Grande attesa perchè ieri è andata in onda la puntata di Live-Non è la d’Urso, che tutti aspettavano da tempo. Una puntata, quella in onda il 22 maggio 2019, che potrebbe decretare un nuovo record di ascolti per Mediaset in prime time e per Canale 5 ( per la gioia poi di Silvio Berlusconi che è arrivato subito dopo Live con la sua intervista per Matrix). Gli ascolti della passata settimana con Pamela Prati ospite avevano già registrato picchi di oltre 4 milioni spettatori davanti alla tv e, visto quello che è successo ieri sera, ci aspettiamo che ci siano un nuovo boom per Live-Non è la d’Urso. Se il successo in tv dovesse seguire quello sui social, con l’hashtag #livenonèladurso in tendenza ancora prima che il programma iniziasse, potremmo pensare che questa puntata del programma di Canale 5 abbia superato anche i 4 milioni di spettatori, senza il minimo sforzo. La sensazione è che davvero questa volta, Mediaset abbia confezionato una bomba, nonostante le dichiarazioni di Eliana Michelazzo fossero presenti, ancora prima della puntata, sui tutti i siti e i giornali. E’ chiaro che il pubblico, che ha seguito questa vicenda, che come ha ricordato la d’Urso non è più solo cronaca rosa e gossip, ha voluto guardare in faccia la persona che ha partecipato al grande bluff, che si dice vittima di un grande bluff…

ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2019: LIVE NON E’ LA D’URSO VOLA ALTO GRAZIE A ELIANA MICHELAZZO E AL PAMELA PRATI GATE?

Non ci resta quindi che aspettare i dati auditel relativi alla serata di ieri per comprendere come davvero siano andate le cose. La sensazione è che davvero questa puntata di Live abbia fatto il botto e resterà anche nella storia della tv vista la bruttissima pagina che ha raccontato, una pagina che ha lasciato tutti senza parole ma in negativo. E sono pochissime, va detto, le persone a credere alle parole di Eliana Michelazzo che ieri, più che preoccuparsi per tutte le bugie dette davanti a milioni di italiani, ha cercato di passare per vittima di turno allontanando da lei ogni responsabilità.

Live –Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video 3.916.000 spettatori pari al 18% di share.

ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2019: I DATI DI ASCOLTO DELLE ALTRE RETI

Duisburg – Linea di sangue ha conquistato 3.680.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Su Rai2 Shall We Dance? 1.424.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 l’esordio della seconda stagione della serie Lethal Weapon ha intrattenuto 1.047.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 1.783.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 il debutto della seconda edizione di Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 1.000.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Bersaglio Mobile 769.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Tv8 The amazing Spider-Man segna 536.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Nati Stanchi 663.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai4Kingsman – The secret service registra .000 spettatori con il %.