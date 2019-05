L’Eredità vs Caduta Libera il testa a testa: Canale 5 vince in share

Una giornata da incorniciare quella di Canale 5 il 22 maggio 2019 con gli ottimi ascolti della prima serata ma non solo. Brilla come sempre il day time in generale grazie ai programmi di punta della rete ammiraglia. E in particolare, nell’analisi dei dati auditel relativi alla giornata di ieri, non possiamo fare a meno di sottolineare come il duello tra L’eredità e Caduta Libera, sia molto ma molto interessante. Il sole è tornato nella nostra bella Italia e a fine maggio è arrivato quel calo fisiologico che porta tutti i programmi in onda a perdere degli ascolti. Generalmente questo passaggio avviene qualche settimana prima, ad aprile di norma ma, visto il maltempo e il freddo che ha colpito il nostro paese, la compagnia della tv nelle ultime settimane ha cambiato le carte in tavola. Oggi però, dati auditel alla mano, possiamo constatare che, soprattutto nel tardo pomeriggio, le cose sono cambiate. E a farne le spese è L’eredità. Il programma di Rai 1 perde circa 1 milione di spettatori rispetto alla sua media stagionale che supera i 5 milioni di persone incollate davanti alla tv. E questo permette a Gerry Scotti, con il suo Caduta Libera di avvicinare e anche di sorpassare in share il programma di Flavio Insinna.

Analizziamo i numeri.

ANALISI AUDITEL PRE SERALE: ECCO GLI ASCOLTI DE LE’EREDITA’ 22 MAGGIO 2019

L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.504.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.687.000 spettatori (22.2%).

ANALISI AUDITEL PRE SERALE: ECCO GLI ASCOLTI DI CADUTA LIBERA IL 22 MAGGIO 2019

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.245.000 spettatori (18.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.644.000 spettatori (22.6%).

Come potrete notare tra i due programmi c’è un vero e proprio testa a testa. Su Rai 1 si vince in termini di spettatori assoluti per una manciata mentre su Canale 5 si vince con lo share, per uno 0,4 in più. Un duello che potrebbe accendersi nelle ultime settimane di messa in onda de L’eredità che molto presto darà il posto a Reazione a Catena. Rai 1 infatti cambia marcia e lo fa con una nuova edizione del quiz della rete che dovrebbe essere condotto, quest’anno, da Marco Liorni.

Molto interessante l’analisi in questi giorni anche perchè sia su rai 1 che su Canale 5, in questo momento del gioco, ci sono protagonisti due grandi campioni ai quali il pubblico si è affezionato.