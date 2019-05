Carolyn Smith a La prova del cuoco si emoziona e dà gli ultimi consigli a Elisa Isoardi (Foto)

Carolyn Smith domani sarà come sempre a Ballando con le Stelle, al suo posto pronta al giudizio e anche a dare il suo 10 a Elisa Isoardi (foto). La conduttrice de La prova del cuoco infatti domani sarà la ballerina per una notte e sappiamo quanto a lungo si è preparata per il suo debutto in pista. Accolta da grandi applausi Carolyn Smith si è emozionata ascoltando le parole di Elisa, i suoi complimenti perché è un grande esempio per tantissime donne, perché è stata capace di mostrarsi in tutti i suoi aspetti e non è certo una cosa semplice. A La prova del cuoco ovviamente si mangia e nello spazio di Marco Rufini la pizza del giorno è dedicata proprio alla coreografa e ballerina, una pizza che esprime grinta con tutti i sapori forti aggiunti. Grinta che ritroviamo davvero in Carolyn; lei apprezza e chiede se i ballerini la possono mangiare la pizza. Forse sì ma deve essere ben più leggera. Anche lei quando può a casa cucina per i suoi cari, la rilassa proprio come lavorare e ballare.

CAROLYN SMITH A LA PROVA DEL CUOCO E’ PER LEI LA PIZZA DI MARCO RUFINI

Elisa Isoardi ne ha approfittato per chiederle di essere buona con lei domani sera nel programma di Milly Carlucci. La padrona di casa del cooking show di Rai 1 davvero non sa ballare ma magari domani ci sorprenderà. Grandi applausi per l’arrivo in studio anche di Raimondo Todaro e a questo punto ci chiediamo ancora con chi ballerà la Isoardi: Todaro o Samuel Peron?

Non ci resta che attendere la puntata di domani sera ma nell’attesa ci sono ancora dei consigli per lei. Il Charleston non sembra essere il suo ballo forte ma non è convinta la Smith che le consiglia di frequentare dopo Ballando con le Stelle una scuola di danza per imparare come mettere mani e piedi per essere totalmente femminile.