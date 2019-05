Mattino 5 parla Roberto d’Agostino: Pamela Prati ha inventato tutto per coprire i debiti

Nella puntata di Mattino 5 in onda il 24 maggio 2019, Federica Panicucci manda in onda una intervista in esclusiva a Roberto d’Agostino che, ancora una volta parla del caso Pamela Prati. Il fondatore di Dagospia rilancia tutte le accuse che in questi giorni sono arrivate dal sito, con l’egregio lavoro svolto dai suoi giornalisti. E tra queste anche quelle rivolte a Pamela Prati. Secondo D’Agostino dietro a tutto questo “caos” ci sarebbe semplicemente un movente economico, per quello che riguarda Pamela Prati. In questi giorni in più di una occasione, Dagospia ha spiegato che la show girl è travolta dai debiti. Avrebbe infatti il vizio del gioco, in particolare del Bingo e avrebbe quindi avuto bisogno di denaro per rimettersi in sesto. Lo conferma d’Agostino anche nella puntata di Mattino Cinque di oggi. Va detto che dalle prime anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato, scopriamo che la Prati ha dichiarato a voce alta di non aver nessun genere di debito e non avere il vizio del gioco.

PAMELA PRATI HA FINTO DI AVERE UNA STORIA CON MARCO CALTAGIRONE SOLO PER COPRIRE I DEBITI?

Ma a confermare la versione di Roberto d’Agostino, sempre dallo studio di Mattino 5 c’è anche il fotografo Maurizio Sorge che spiega: “Io ho visto un bonifico che la Rai aveva fatto alla Prati per un pagamento e posso dirvi che il bonifico le è stato pignorato.” Ovviamente le persone che hanno dichiarato queste cose, rispondono delle loro parole e se ne assumono la responsabilità.

Roberto d’Agostino conferma quindi tutte le sue convinzioni e ribadisce che anche il racconto fatto da Eliana Michelazzo in tv non ha nulla di reale. Spiega che, dopo aver ascoltato le sue parole a Live-Non è la d’Urso, ha deciso di pubblicare, insieme ai suoi giornalisti, la verità che tutti conoscono da tempo. Parla quindi della relazione che Eliana e Pamela Perricciolo avrebbero. Ricordiamo però che Eliana ha smentito di avere una relazione con la sua ex collaboratrice.