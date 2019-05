Taormina interrompe la collaborazione con Pamela Prati e dice la sua su Marco Caltagirone

Pare che nella puntata di Verissimo in onda domani, finalmente, Pamela Prati dirà la sua verità. E pare che la donna racconterà di esser stata plagiata da Pamela Perricciolo e da Eliana Michelazzo. In studio, la Prati, sarà accompagnata dal suo avvocato, Irene della Rocca. Ma non ci sarà al suo fianco l’avvocato Taormina che, come ha raccontato al programma radiofonico Un giorno da pecora, ha rimesso il mandato, decidendo di non seguire più la show girl. Il famoso avvocato ha svelato i motivi per i quali da deciso di sciogliere questo rapporto di lavoro e ha detto anche la sua su quello che pensa in merito all’esistenza di Marco Caltagirone.

L’AVVOCATO TAORMINA INTERROMPE LA COLLABORAZIONE CON PAMELA PRATI

Ecco che cosa ha dichiarato l’avvocato nella nota trasmissione Radio:

Sono stato avvocato di Pamela Prati fin dall’inizio del caso, da ieri non lo sono più. Quando è scoppiata questa storia ho iniziato ad interessarmi della questione, ma ieri ho comunicato la mia decisione di mollare. Ho rinunciato al mio mandato perché vedo tanta confusione, tante chiacchiere e supposizioni, cose intricate e non sempre chiare. Ci sono davvero tante cose strane. All’inizio Pamela Perricciolo mi rappresentava le cose con una certa serietà. Per questo ho anche presentato una querela per diffamazione a Fan Page. Poi la cosa ha preso un’altra piega.

E ancora:

Se ho chiesto loro dell’esistenza di Mark Caltagirone? Più volte l’ho chiesto. E la risposta è sempre stata positiva. Ma io non ho mai visto nemmeno una foto, non l’ho mai visto e conosciuto, e l’evoluzione dei fatti ha dimostrato che questo signore probabilmente è una fantasia.

Ovviamente, all’avvocato, viene anche chiesto di dire la sua su questo sedicente Marco Caltagirone che avrebbe dovuto sposare la Prati. Lui lo ha mai visto, lo ha mai incontrato? La risposta di Taormina:

Se esiste Mark Caltagirone? L’evoluzione dei fatti ha dimostrato che questo signore è solo una fantasia.

La prima volta che Pamela prati è venuta da me era molto preoccupata. Lei aveva un contratto di esclusiva con Verissimo. Nelle settimane era sempre di più in difficoltà. Se è complice o vittima? Non posso dirlo. Ma ho rinunciato. La situazione non era più adeguata alla presenza di un avvocato come me.

Intorno a questa donna c’è tutto un contorno, un circo. Vogliono un’esposizione mediatica studiata. Posso dire che tutti abbiamo assistito in tv ad un’evoluzione che difficilmente salverà qualcuno di loro.

La Prati mi ha anche parlato di questi suoi due figli presi in affido con Mark Caltagirone, ma ovviamente non li ho mai visti.

Non ci resta quindi che aspettare la versione di Pamela Prati.

Taormina interrompe la collaborazione con Pamela Prati e dice la sua su Marco Caltagirone ultima modifica: da