Guendalina Tavassi a Live-Non è la d’Urso: anche lei collegata al Pamela Prati Gate, ecco perchè

Grande attesa per la puntata di oggi 29 maggio 2019, di Live-Non è la d’Urso. Il programma di Barbara d’Urso in diretta su Canale 5, come saprete, anche oggi tornerà a parlare del Pamela Prati Gate. E lo farà con nuovi servizi ed esclusive. Tra queste anche la testimonianza di Guendalina Tavassi che, fino a questo momento, ha raccontato solo sui social quello che le successe tra il 2009 e il 2010. Anche lei in qualche modo ha avuto a che fare con le due agenti di Pamela Prati e con Simone Coppi. Non conosciamo ancora molti dettagli di questa storia, la Tavassi via social, ha solo detto di avere molte cose da dire facendo intendere che anche lei, come era successo ad esempio a Manuela Arcuri, era stata contattata dal famoso Simone Coppi, che forse era interessato a lei!

La Tavassi ha detto di aver aspettato tutto questo tempo prima di dire la sua perchè negli anni ha provato a raccogliere delle prove per capire chi si nascondesse dietro a quel profilo. Pare che l’ex gieffina avesse da subito intuito che era tutto un grande inganno ma non ha mai detto nulla perchè non aveva delle prove concrete per dimostrarlo. Sui social, ha pubblicato alcuni screen di messaggi che ha ricevuto diversi anni fa da questo sedicente Simone Coppi ( e viste le date potrebbe anche coincidere con gli altri contatti che il ragazzo avrebbe avuto-o chi per lui gestiva il profilo-con altre donne famose).

GUENDALINA TAVASSI A LIVE-NON E’ LA D’URSO PER RACCONTARE LA SUA TRUFFA ROMANTICA

A quanto pare però Guendalina, almeno dal poco che abbiamo capito ascoltando le sue stories sui social, non è cascata nella rete e si è saputa difendere. Oggi ascolteremo la sua versione completa e magari chissà, con qualche particolare in più capiremo meglio anche altre cose. Vi ricordiamo ce sempre nella puntata di Live di questa sera Eliana Michelazzo risponderà alle accuse lanciate da Pamela Prati. E nella puntata di oggi ci sarà anche la mamma del bambino che Pamela Perricciolo ha spacciato per Sebastian, il figlio affidatario della Prati.