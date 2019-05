A Live-Non è la d’Urso parla la madre del “finto” figlio affidatario di Pamela Prati: usato con l’inganno

Tra le esclusive della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domani, 29 maggio 2091, ci sarà anche una intervista realizzata a una donna che suo malgrado, come racconta, è finita immischiata nel Pamela Prati Gate. Tutta la sua famiglia è stata travolta in qualche modo da un fatto che, se fosse vero, sarebbe gravissimo. Ai microfoni di Live, come rivelano le prime anticipazioni arrivate poche ore fa, avrebbe infatti parlato la mamma di Sebastian, il figlio affidatario di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Il bambino esiste, nel senso che è stato portato realmente nel famoso bar di Roma, per incontrare la Prati e Milena Miconi. E’ stato presentato ai presenti come il figlio affidatario di Mark Caltagirone ma in realtà, come racconta la mamma a Live, il bambino pensava di dover recitare una parte e pensava di esser stato preso per un film. Lei non sapeva nulla, le avevano detto che le avrebbero dovuto fare una sorpresa e solo ora, ha messo insieme tutti i pezzi e ha capito che quel bambino presentato a tutti come Sebastian, figlio affidatario di Mark Caltagirone, era in realtà suo figlio.

Ma vediamo quelle che sono le parole della donna, come le prime dichiarazioni.

A LIVE NON E’ LA D’URSO PARLA LA MAMMA DEL FINTO SEBASTIAN: ECCO CHI E’ DAVVERO QUEL BAMBINO

Ecco le prime anticipazioni di questa intervista:

Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali

Eppure ci sono persone che continuano a dire che in questa vicenda si è solo giocato, che è tutto un grande gioco e che non ci sono reati…

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi, la conduttrice ha commentato: “Domani sera parleremo di questa truffa, Sebastian non esiste, non è vero niente. Abbiamo sentito la mamma del bambino che è stato presentato come Sebastian, domani capirete tutto.”