Il Pamela Prati Gate e tutte le bugie che dice di non aver detto in tv

Avete presente quel momento in cui nella puntata di Verissimo in onda il 25 maggio 2019, durante l’intervista a Pamela Prati, la conduttrice le dice che non riesce a crederle perchè ha detto troppe bugie in tv e sui media? Pamela Prati ha risposto che lei di bugie non ne ha mai dette, che ha solo la colpa di aver creduto a un amore. Ecco questa è stata una delle parti migliori dell’interpretazione di Pamela Prati che, non rendendosi palesemente conto di quello che stava dicendo, ha affermato la nuova balla. Lei di bugie in tv non ne ha mai dette. Lei è stata plagiata. Peccato che non siamo più negli anni ’90 gli anni durante i quali Pamela Prati era diventata un sex symbol ( nella sua intervista di oggi a Verissimo ha anche specificato che lei non aveva bisogno di mandare video hot a Marco Caltagirone perchè lei è un sex simbyl e i suoi video esistono come le sue foto in costume)…Dicevamo, non siamo più negli anni novanta quando le trasmissioni si registravano su video cassetta, quando per reperire un video ci volevano anni. Sveglia, siamo nel 2019, l’anno in cui mentre tu parli in tv, quello che stai dicendo è diventata già una gif sui social.

IL PAMELA PRATI GATE E TUTTE LE BUGIE CHE PAMELA PRATI DICE DI NON AVER DETTO IN TV

Ma così per sfizio e mica tanto, rinfreschiamoci la memoria e ripercorriamo il Pamela Prati Gate elencando solo alcune delle bugie che la Prati ha raccontato in tv ( che lo abbia fatto perchè costretta o meno, questo poi è un’altra storia).

Ricordiamo anche che Pamela Prati non ha mai parlato al telefono con Marco, almeno stando a quello che ha raccontato nella sua ultima confessione a Verissimo. Non ha mai però avuto nessun sospetto quando Marco ha chiamato in diretta a Live-Non è la d’Urso e diceva di essere in Italia ma lei non lo aveva ancora incontrato ( e non ci poteva parlare perchè quando provava lei a chiamarlo il telefono non prendeva. Lui del resto diceva di essere in Libia).

1-MARCO CALTAGIRONE CONOSCIUTO A UNA CENA TRA AMICI

La prima grande bugia riguarda l’incontro con Marco Caltagirone. Pamela Prati, dalla sua prima intervista a Domenica IN passando per tutte le altre trasmissioni nelle quali è stata ospite, ha sempre detto di aver conosciuto Marco Caltagirone a una cena tra amici. Da quel momento non si sono più lasciati, capendo di essersi trovati. Un colpo di fulmine immediato.

Peccato però che in realtà, nella sua confessione odierna abbia ammesso di aver conosciuto sui social Mark. Questa si chiama bugia o una verità diversamente vera?

QUI L’INTERVISTA A DOMENICA IN

2-MARCO CALTAGIRONE E LA PROMESSA DI MATRIMONIO FATTA IN CANADA

Ovviamente quando le prime news su questa vicenda sono venute fuori, ci siamo chiesti tutti quali passi burocratici, fossero stati fatti per il matrimonio. Visto che quando si organizza un matrimonio di cose bisogna farne. Ma del resto Eliana che è sposata per finta da 10 anni, mica poteva sapere che esistono le pubblicazioni da fare nel comune si residenza, mica poteva sapere che esiste un corso prematrimoniale da fare in chiesa con un sacerdote. Lei sapeva solo che questo matrimonio sarebbe stato celebrato da un monsignore.

Ma la Prati in tv aveva dichiarato che portava la fede, perchè lei era già sposata con il suo Marco. Quella promessa fatta all’estero, in Canada, era stato il momento magico del primo si. Peccato che in Canada lei e Marco Caltagirone non ci siano mai andati.

3-I VIAGGI IN AEREO CON I BAMBINI REBECCA E SEBASTIAN

Come ci ricorda il nostro collega Giulio Pasqui su Twitter

In questo caso potrà dire che lei non voleva intendere che era con loro, anche se più volte ha detto che per amore ha preso l’aereo per la prima volta, per stare al fianco dell’uomo che amava. Uomo che però non ha mai incontrato e che avrebbe dovuto vedere solo il giorno del suo matrimonio.

4-LE GIORNATE DA MAMMA RACCONTATE A MARA VENIER

Oggi Pamela Prati da Silvia Toffanin ha ribadito che lei non sapeva nulla dei disegni mandati da Marco e dai bambini a Domenica Live, che lei in tv non ha mai parlato dei bambini. Lei non li ha mai conosciuti. Eppure a fine marzo, a Domenica IN, raccontava:

“E il marito, e i bambini, e le valige, e mamma fai questo, e mamma fai quest’altro” dice Pamela Prati a Mara Venier che la guarda scioccata.

5-NON SONO STATA PLAGIATA NON VADO IN TELEVISIONE A RACCONTARE BUGIE

Nell’intervista in onda a Verissimo due settimane fa la Prati, di fronte alle accuse di chi diceva che era stata plagiata e la invitava a uscire da questo incubo, la donna commentava così:

LE ULTIME PAROLE FAMOSE.

"Io c'ho 60 anni, non vado in televisione a raccontare bugie. PLAGIATA? MA PLAGIATA DA CHI?" #Verissimo #pamelaprati #nonèladurso pic.twitter.com/R1NM5ZYm6R — Antonio (@8antonio8989) May 23, 2019

E per chi avesse avuto qualche dubbio, lo aveva ribadito anche qualche ora prima sui social

Sta calando il sipario su una delle più brutte pagine della tv, un matrimonio farsa e milioni di telespettatori romantici presi per i fondelli, ora voglio vedere chi si fida più di queste due pseudo agenti #PamelaPrati #Elianamichelazzo

#pratigate pic.twitter.com/JxhpOdEwyO — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) May 19, 2019

6-QUESTO AMORE MI HA DATO DUE BAMBINI CHE ABBIAMO PRESO IN AFFIDO

A Vieni da me, colei che non ha mai parlato in tv dei suoi bambini, mostrava a Caterina Balivo il braccialetto che i suoi figli, quelli che lei e Marco avevano preso in affido, le avevano regalato per il suo compleanno a novembre. Una nuova famiglia con tanto tazze con i nomi dei due bambini, di cui lei non ha mai parlato in tv. Sono state quelle cattivone delle due agenti a citare i bambini.

Oggi dice di non aver mai visto Rebecca, la bambina. Ha invece visto una sola volta Sebastian, un bambino italo spagnolo che parlava con spiccato accento romano e tifava Lazio. Ha invece chattato con i bambini per oltre 8 mesi.

7-LA FOTO CON L’UOMO CON IL CAPPELLINO ROSSO SOTTO CASA MAI SMENTITA

E se va bene credere che Pamela, mostrando la foto a Silvia Toffanin, non sapesse che quello non era Marco, dobbiamo passare per fessi e ok, come spiega quella bugia detta in merito all’uomo con il cappellino? A Live non è la d’Urso viene mostrata la foto che pare esser stata scattata da Maurizio Sorge che mostrerebbe lei e Marco insieme sotto casa. La Prati non ha mai smentito che quell’uomo con il cappellino rosso fosse Mark. Chi ha smentito invece è stato Sorge che non ha scattato la foto ma l’ha ricevuta da Pamela Perricciolo.

Nella stessa sera pubblica su Instagram una storia con un uomo al volante, con un orologio importante, sotto una canzone d’amore e ovviamente il tag “Caltagirone Mark”.

8-IL MATRIMONIO SALTATO PER COLPA DEI MEDIA CATTIVONI

Pamela Prati due settimane fa va a Verissimo a dire che il matrimonio è saltato perchè lei e Marco non sono sereni, perchè non c’è la gioia di farlo. Non è saltato perchè lui non esiste…

9-PAMELA PRATI CONFERMA IN TV A VERISSIMO CHE LA VOCE DELL’UOMO A LIVE ERA QUELLA DI MARK

Nella famosa puntata di Verissimo durante la quale la Prati lascia lo studio, trova il modo di confermare che quella che abbiamo sentito a Live-Non è la d’Urso è davvero la voce di Marco. Oggi ammette di non aver mai sentito la voce del suo futuro sposo. Come avrebbe quindi potuto dire che era lui? Tra l’altro quando Marco chiama la d’Urso, dice di trovarsi a Roma. Perchè quindi Pamela non si chiede come mai il suo futuro sposo non chiami lei adesso che non è più in terre di guerra?

10- L’11 MAGGIO 2019 A VERISSIMO DICEVA “NON E’ STATO PRESO IN GIRO NESSUNO”

Quando Silvia Toffanin le faceva notare che in questa vicenda sono state prese in giro lei e altre colleghe come Barbara d’Urso la Prati diceva che non è stato preso in giro nessuno. In realtà siamo stati presi in giro tutti.

Non aggiungiamo altro ma ci sarebbero frasi e dichiarazioni per raccontare altro. Come la storia dell’acido e via dicendo ( tralasciamo la questione economica perchè oggi Silvia Toffanin avrebbe dovuto sottolineare che per andare nei programmi tv di soldi se ne prendono) Ovviamente restiamo a disposizione di Pamela Prati e del suo legale, qualora avessero riscontrato delle cose non corrette, per eventuali rettifiche.