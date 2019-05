Eliana Michelazzo e il tatuaggio per il marito fantasma: un dolore incancellabile

C’è grande attesa per la puntata di Live- Non è la d’Urso in onda oggi 22 maggio 2019 in prima serata. Secondo Enrico Silvestrin, intervenuto nella puntata di Mattino Cinque di quest’oggi, Barbara d’urso porterà a casa un ascolto da record pari a quello del discorso del Presidente della Repubblica a fine anno. Questa sera scopriremo finalmente tutta la verità sul Pamela Prati Gate? Sembrerebbe proprio di si. Eliana Michelazzo, sarà protagonista di una intervista rilasciata diversi giorni fa ma ci saranno anche delle dichiarazioni fatte da Barbara d’Urso che avrà delle cose scottanti da rivelare.

Mentre Pamela Prati sembra essersi rivolta agli avvocati, e tace sui social, Eliana Michelazzo che si troverebbe in un luogo segreto noto solo a pochi, continua invece a usare i social. Continua a dire di esser stata una vittima, che ha sofferto moltissimo, che scopriremo presto il suo grande dolore. E di certo guarda anche i programmi televisivi visto che, i suoi commenti sui social, nelle storie di Instagram in particolare, sembrano legati a quello che accade in tv.

ELIANA MICHELAZZO: 9 ANNI DI BUGIE E UN MARITO FANTASMA, SIMONE COPPI

Pochi minuti fa, per esempio, la Michelazzo ha mostrato una foto che ha in primo piano il famoso tatuaggio che si era fatta per il suo Simone. Simone Coppi, il marito magistrato che aveva sposato 9 anni fa ma che nessuno vedeva mai perchè era un giudice dell’antimafia che era sempre sotto scorta per cui non poteva mai essere al fianco di una donna così esposta anche dal punto di vista mediatico. Un amore nato subito dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, il programma tv che l’ha resa famosa.

Un uomo che, come ha rivelato Eliana nell’intervista in onda questa sera a Live, non è mai esistito. Un uomo che è stato solo un fantasma. Bisognerà chiaramente capire quando Eliana ha scoperto che il suo Simone non esisteva, perchè ha detto di essersi sposata, perchè ha finto per ben 9 anni. Cosa c’è dietro a questo castello di bugie?

Lei mostra il tatuaggio sui social e scrive: “I tatuaggi sono indelebili come la ferita nel cuore che rimane, avevo 29 anni. Ma non posso tornare indietro”.

Con questa frase Eliana Michelazzo commenta il tatuaggio che 9 anni fa si fece per celebrare il suo amore con Simone Coppi, un uomo che non è mai esistito. E’ difficile anche per noi commentare questa vicenda perchè non dimentichiamo che ci sono coinvolte intere famiglie in questa storia e per nessun motivo vorremmo dire una parola di troppo che potrebbe ferire qualcuno.

Anche per questo condanniamo sicuramente tutte le persone che sui social augurano le cose peggiori del mondo a Eliana o a Pamela Prati. Non saremo noi giudici di questa vicenda. Non saremo noi a stabilire chi ha sbagliato. E in ogni caso, non possiamo passare dalla parte del torto augurando alle persone coinvolte in questa vicenda, il male.