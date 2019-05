Pamela Prati Gate parla sua sorella a Dagospia: le dichiarazioni

Pensavamo fosse il caso mediatico della primavera ma invece il Pamela Prati Gate potrebbe diventare persino il caso dell’anno , almeno a giudicare dagli ultimi risvolti e da quello che succederà ancora nelle prossime settimane. Peccato che i programmi televisivi siano al giro di boa e i protagonisti di questa vicenda non avranno molto spazio in cui sfogarsi. Ma ci sono sempre i giornali, i siti web e i social. Siamo quindi fiducisio! Battutacce a parte, in attesa di vedere questa sera l’attesissima intervista a Eliana Michelazzo e di capire poi quelle che saranno le prossime mosse fatte da Pamela Prati, possiamo dirvi come la sorella della show girl ha commentato la vicenda. Poche battute concesse ai giornalisti di Dagospia per dire la sua in merito a questa vicenda.

PAMELA PRATI GATE: PARLA LA SORELLA DELLA SHOW GIRL A DAGOSPIA

Ed ecco quello che avrebbe dichiarato la sorella di Pamela Prati a Dagospia:

Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini (parla di Dagospia, ndr) ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

PAMELA PRATI LASCIA L’AGENZIA AICOS: LEGGI QUI LE ULTIME NOTIZIE

Non ha detto poi così tanto la sorella di Pamela Prati che probabilmente non sentiva la show girl da tempo. Chissà se lei era stata invitata al matrimonio, non lo ha detto! Non ci resta che aspettare la versione definitiva dei fatti che Pamela Prati probabilmente darà nei prossimi giorni. Per il momento, tutto tace.