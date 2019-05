Pamela Prati lascia l’agenzia e chiude con Eliana: il comunicato stampa

Nelle prossime ore succederà di certo qualcosa, ma nell’attesa di conoscere le mosse di Pamela Prati, quelle che probabilmente la porteranno di nuovo in tv, possiamo dirvi come la show girl si sia mossa legalmente. Per prima cosa, dopo le parole di Eliana Michelazzo ( vi ricordiamo che questa sera vedremo la sua intervista a Live-Non è la d’Urso), la Prati ha deciso di far parlare l’avvocato e di restare invece in silenzio, sia sui social che altrove. Almeno per il momento. Questa mattina quindi è arrivato il comunicato stampa con il quale la Prati, tramite il suo legale, fa sapere che non ha più nulla a che fare con la Aicos.

IL COMUNICATO STAMPA: PAMELA PRATI LASCIA LA AICOS AGENZIA DI ELIANA MICHELAZZO

Ed ecco quello che si legge nel comunicato stampa:

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana.

Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca.”

Il comunicato è stato pubblicato da TPI che sempre nella giornata di ieri, aveva annunciato questo incontro tra la Prati e il suo legale che, in queste ore, starebbero decidendo quelle che dovranno essere le prossime mosse per permettere a Pamela Prati di raccontare la sua verità.

Pare che in questo incontro, Pamela Prati e il suo avvocato, abbiano anche deciso le prossime mosse da fare ma al momento non sappiamo ancora se la show girl parlerà con una intervista in tv, se lo farà con una intervista per una qualche rivista. Al momento, le anteprime vengono date al giornalista Francesco Fredella che lavora appunto per TPI e per Nuovo. Vedremo che cosa succederà…